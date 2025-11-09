颱風逼近！台東搶收二期稻 蕉農請人忙採收

香蕉樹只要莖受損就無法再生，前幾次颱風影響下，收成上損失超過百分之五十。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風逼近，台東關山二期稻還有一個多星期才收成，但農民很擔心颱風會造成心血全無，於是找割稻機業者來搶收。而想要搶收的農民不在少數，不只割稻機要徹夜搶割，連米廠也整個大塞車。另外鹿野的香蕉園，因為前幾次颱風吹壞香蕉的莖跟葉，營養無法傳到香蕉上，導致香蕉長不大，損失超過5成，所以農民找來工人，要在颱風抵達前盡快搶收。

割稻機在黃澄澄的稻田裡來來回回搶收著二期稻作，隔壁稻田還有一台割稻機，也抓緊時間收割，因為鳳凰颱風即將到來，讓農民們好緊張。

台東關山是重要的稻米產區之一，二期稻作還要一個星期才能收割，但就怕颱風一掃會血本無歸，農民趕緊找來收割機業者幫忙搶收。

關山稻農李先生：「現在是搶割，搶割是農民間接的損失，但是如果颱風一來損失更大，所以農民二選一就是搶割。因為大家擠在一堆找不到割稻機，包括米廠也塞住。」

收割機業者溫先生：「（收割機）排到下雨之前都要排，晚上也要割。」

除了關山稻田，鹿野的香蕉園外，一籃又一籃的香蕉推放在路邊等待載運，上次受颱風侵襲，損失慘重，這回又有颱風要來，蕉農趕緊請工人幫忙搶收。

記者vs.鹿野蕉農姚先生：「不會長大啊，沒有果肉啊，誰要來買？你如果要買要買這種嗎？（是不是養分過不去），過不去就會爛掉，爛掉導致這也不好。」

果園裡香蕉樹上掛滿套袋，以為是豐收，但全是假象，香蕉葉被吹毀，間接害得香蕉長不大。一路往果園深處，除了沿途地上有不少掉落枯萎的葉子，還有...

鹿野蕉農姚先生vs.記者：「風吹也是斷，太大風，太大在迎風面。」

用來固定香蕉樹的兩根鐵管，被硬生生連根拔起，香蕉樹也跟著倒下。尤其香蕉樹只要莖受損就無法再生，前幾次颱風影響下，收成上損失超過百分之50。

蕉農姚先生：「你現在不採收，在上面的（香蕉）沒採收，如果颱風又會掉下來又摔傷了，摔傷之後品相又更醜。」

農作物收成在即，但鳳凰颱風步步逼近，農民趕著搶收，因為沒有人敢跟老天爺賭這一把。

