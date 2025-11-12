颱風逼近！台鐵晚間復駛一覽 南迴線全停駛

▲台鐵晚間樹林花蓮等對號列車陸續復駛，花東、南迴仍停駛，請旅客多加留意。（資料照片，示意圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 中央氣象署表示，鳳凰颱風路徑持續東北加速逼近台灣，預計今（12）日晚上以輕颱之姿登陸屏東恆春。台鐵晚間部分對號列車陸續復駛，花東、南迴仍停駛，請旅客多加留意。

氣象署預報員朱美霖指出，鳳凰颱風強度持續衰退，目前預報以「登陸恆春、出海後降級熱低壓」的機率高，但也不能排除「登陸恆春前，就減弱為熱低壓」，不過實際對台灣影響並無太大差別。

因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，臺鐵公司今日18時至24時各級列車行駛概況如下：

一、東部幹線

(一)對號列車：

1. 樹林=花蓮間順行列車自438次 (臺北18:34開)起，逆行列車自285次(花蓮18:15開)起，恢復正常行駛。

2. 花蓮=臺東間停駛。

(二)區間(快)車：

1. 樹林=臺東間恢復正常行駛。

2. 蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

二、西部幹線

(一)對號列車：基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛）；彰化=潮州間停駛。

(二)區間(快)車：基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。

三、南迴線：各級列車全區間停駛。

四、支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

五、山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

台鐵說明，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

