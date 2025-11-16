颱風過後人潮爆發 台中國際花毯節突破百萬人次

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導

之前受到颱風影響，台中國際花毯節休園兩天，所幸路徑偏移，花況沒有受影響，週末假期湧入大批民眾來賞花，截至15日已經突破百萬參觀人次。除了花朵吸引人，還有小朋友最愛的飛天小女警造景，讓園區充滿童趣，大小朋友都玩得很開心！

週末假期大好的晴天，民眾撐著洋傘來賞花。五顏六色的花朵襯著綠葉格外醒目，民眾井然有序，依序來拍照留念。





飛天小女警飛來台中花毯節，成了花毯節醒目地標。

台中市觀光旅遊局科長巫宗霖：「現在正是最美的時候，我們以盛開的花朵，來迎接國內外的遊客，我們今年特別跟有名的，飛天小女警來合作，在會場有各種各樣，飛天小女警的場景，如果是粉絲千萬要把握。」

小女生最喜歡的卡通飛天小女警，飛到了台中花毯節園區，最適合爸爸媽媽，帶著小朋友一起來感受童趣氣氛。賞花拍照之餘，還有各地的農特產吸引民眾來選購。

台中市觀光旅遊局科長巫宗霖：「趁著現在普發現金一萬元，來這邊逛完美麗的花海之外，一定也要來這裡有中部，八縣市的農業博覽會，八個縣市把他們精挑細選，最優質的農特產品，在現場來展售。」





主辦單位統計，參觀人次已經突破百萬。









台中新社花毯節，活動時間從11月8日到30日為止，統計到15日已經超過百萬人次，主辦單位預估下周會進入盛開期，花開更多更美，遊客可以多加利用五條免費接駁車，分流車潮，響應低碳環保！





