颱風釀溺斃家屬指延誤通報 蘇澳鎮長致歉將檢討

（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）颱風鳳凰侵襲時造成宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，獨居在蘇北里中原路78歲黃姓婦人不幸在住家溺斃，家屬質疑公所延誤向縣府和中央通報死亡，鎮長李明哲今天致歉，將檢討改善通報流程。

李明哲今天受訪表示，有女子因12日聯繫不上母親黃婦，從外縣市趕回家探望，打開門發現黃婦倒臥在地，據家屬轉述，救護員到場時黃婦已明顯死亡而未送醫，檢察官13日會同法醫相驗，確認死因為生前溺水。

李明哲說，里長14日去電里幹事，詢問是否有相關死亡補助，里幹事轉至公所社會課，再由社會課員工去電詢問宜蘭縣政府社會處。16日他帶著慰問金向喪家慰問、致意。

李明哲表示，公所通報流程有點問題，正檢討找出原因，過程中曾通報消防、警方，公所、里幹事也有收到相關訊息，未來會深切檢討，並改善通報流程，他並向死者及家屬致上最大歉意，因未能即時通報讓家屬無法接受，使得過程中沒有人協助家屬處理後事。（編輯：李錫璋）1141117