颱風重創台東！池上堆出1600噸「樹枝山」 陳瑩、莊瑞雄爭取經費協助去化作業

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

楊柳颱風、樺加沙颱風接連重創台東，導致大量樹木傾倒與折斷，災後逾1600噸廢樹枝堆置於池上鄉衛生掩埋場。為此，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄知情後立即向環境部反映，迅速協調提供百萬經費，讓池上得以啟動廢樹枝破碎與去化作業。陳瑩表示，1600 公噸廢樹枝不只是環境問題，更具高風險的安全疑慮，必須快速去化處理，才能避免災害發生。

廢樹枝在池上鄉衛生掩埋場堆積成「樹枝山」，不僅壓縮廢棄物暫存空間，更造成環境衛生與安全疑慮。（陳瑩辦公室提供）

面度廢樹枝在池上鄉衛生掩埋場堆積成「樹枝山」，不僅壓縮廢棄物暫存空間，更造成環境衛生與安全疑慮。而目前正逢年底會計年度結算，池上鄉公所無法提出相關補助的申請，陷入無經費可處理廢樹枝的窘境。鄉長林建宏因此向立委陳瑩與莊瑞雄陳情，陳瑩在接獲訊息後，立即要求環境部盤點年度結餘可支用的經費，協助池上鄉去除樹枝山。

陳瑩表示，感謝環境部在10月下旬依據池上公所的破碎計畫，迅速核定經費並提供全面協助。陳瑩同時提到，這筆經費將直接用於災後廢樹枝破碎作業，讓池上鄉的環境迅速恢復整潔，也避免潛在火災風險擴大。

莊瑞雄說，台東近年受到多次颱風重創，地方清理量能有限，因此中央與地方的合作必須更快速、更精準。他也承諾，後續將持續協調跨部會資源，讓鄉鎮在面對災害後的清理工作，不再年年陷入同樣困境。

池上鄉長林建宏表示，冬季天氣乾燥，一旦這批廢枝葉不慎引燃，後果難以想像，感謝陳瑩委員與莊瑞雄委員的全力協助，目前大型碎木機與挖土機已全面進場，加速去化堆置物，讓池上的環境更安全。對此，陳瑩指出，廢樹枝經過粉碎處理後，可做其它有效的再利用，但若沒有盡速妥善去化處理，廢樹枝就是潛在的危機。

