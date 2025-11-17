地方中心／綜合報導

受鳳凰颱風影響，馬太鞍溪再度溢流，花蓮萬榮鄉的"明利村"慘遭肆虐，滿目瘡痍，天災過後，搶災、復原工作才是一大挑戰，這次和上回光復鄉情況截然不同，幾乎都是石塊，有民宅內外堆滿石頭，鄉長也直呼，大型機具比較有用，婉拒熱心志工的幫忙。

大大小小的石塊，塞滿了整個小矮房，整個屋子完全無法住人，場面怵目驚心。

災民家裡滿目瘡痍，家具、電器等所有東西，都佈滿厚厚泥砂，國軍弟兄趕緊來幫忙，協助災民先將重要東西、文件等拿出來。

颱風重創明利村! 民宅內外堆滿石頭 鄉長:大型機具比較有用。（圖／民視新聞）

屋內慘不忍睹，屋外也慘兮兮，地面上滿滿都是大大小小的石塊，怪手、山貓等機具不斷清運，連續幾天搶災工作，終於清出一些道路，明利村的部落精神象徵"紋面阿嬤"雕像，也再度重見天日

從空拍畫面看更驚人，放眼望去灰矇矇一片，整個村落都堆積著厚厚淤泥、石塊，大型機具進進出出，不斷搶災。

颱風重創明利村! 民宅內外堆滿石頭 鄉長:大型機具比較有用。（圖／民視新聞）

協助搶修的重機具業者，預計還得花個四天，才能清出大概的輪廓。天災過後，家園復原之路，才正要開始。

