颱風重創蘇澳！綠宜蘭黨部：急需人力支援

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風挾帶強風豪雨侵襲台灣，蘇澳地區受災尤為嚴重，鎮內多處低窪地區出現大面積積淹水，道路泥濘、家戶受損，市區電力中斷，商家與居民生活受到嚴重影響。對此，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進今（12）日表示，目前災後環境清理及居民安置工作刻不容緩，呼籲外界能夠即時伸出援手，共同協助蘇澳恢復家園。

邱嘉進表示，目前蘇澳鎮內最迫切的需求為人力支援與物資協助，許多住戶的家具與生活用品被水淹損壞，急需人手協助搬運及清理。同時，由於泥沙堆積嚴重，急需洗水車進入災區協助清淤與沖洗作業，以避免後續衛生問題；鎮公所量能有限，期盼各界捐贈手套、夾子、大型垃圾袋等清潔工具，以支持志工與清潔人員進行環境整理。

民進黨宜蘭縣黨部指出，雖然地方政府與志工團體已全力投入，但災情範圍廣、復原工作龐雜，仍需更多外部支援力量加入，且因蘇澳市區電力中斷，短時間內無法全面恢復供應，部分居民與救援人員缺乏熱食及乾糧補給。

邱嘉進說，蘇澳是一個溫暖的港鎮，面對困境更展現堅毅與團結的精神，請大家一起協助災民及前線志工渡過緊急時期，讓蘇澳早日恢復原貌，重拾安定的生活。

