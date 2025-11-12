颱風限定奇景？ 高雄天空罕變「橘紅色」 民眾直呼稀奇

高雄市 / 綜合報導

高雄有民眾今(12)日清晨，捕捉到天空有一瞬間變成罕見的「橘紅色」，直呼奇景，不過也有人點出這是「暴風雨前的特殊景象」，而高雄氣象站解釋由於颱風來臨前，大氣水氣比較多，空氣濕度高，散射情況比較明顯，加上藍光波長短，容易被散射掉，因此在日出日落時，比較容易呈現橘紅光。

颱風靠近，高雄壽山即時影像拍下，隨著太陽升起，天空慢慢變色，彷彿顏料被打翻，整片天從紫藍色逐漸染成橘紅色，也有民眾看到，天空則是呈現粉紅色，這景象實在罕見，不過有網友點出，這是暴風前的特殊現象。

12日清晨5點多，不少民眾捕捉到這橘紅色的天空，問高雄氣象站則解釋，主要是受到雷利散射原理加上颱風影響，空氣濕度高，波長比較短的藍光、紫光容易散射，波長長的紅光不易散射，因此日出和日落的時候，太陽光才會呈現橘紅色。

高雄氣象站代理主任蔡宗樺說：「在颱風來臨前的時候，大氣中水氣比較多，濕度比較高，散射情況比較明顯，因此藍光也會比較容易被散射掉，所以我們比較常看到紅光。」

受到鳳凰颱風影響，不只天空變色，西子灣沿岸邊浪高也有增高趨勢，警方和海巡人員拉起封鎖線，加強巡視，美麗的橘紅色天空，其實是颱風前的警訊，民眾賞景之餘，也得做好防颱準備。

