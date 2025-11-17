颱風雞排祭品撲空 台大地理系相助霸氣送350杯飲料

台北市 / 綜合報導

日前有網友在匿名發文，賭上台大氣系的招牌，預測鳳凰颱風，台北至少會放2天颱風假，結果一天都沒放到；原本祭品文強調會在昨(16)日中午兌現，現場來了400人排隊，當事人卻沒出現，引起熱議。同天再度有祭品文出現，改由地理系出面17號中午要在北車發放350杯飲料，業者親自證實這次來真的，但台大強調，不能確認匿名者身分，也不鼓勵這樣的行為與活動。

店員忙著發號碼牌 ， 一旁還有民眾排隊 ，但到底什麼飲料這麼夯，原來是這群民眾跟上，大氣系預測颱風假，祭品文之亂要來領手搖飲。民眾說：「9點多還是10點初左右(來排隊)，正確時間有點忘記了，我朋友傳給我，我才知道的。」不過這次的金主，不是台大大氣系而是地理系，喊出「大氣系祭品文地理系出」，今(17)日中午在北車一間飲料店，提供300杯手搖飲兌換。

幾百人排隊等不到雞排，這場雞排之亂的源頭就是，一名自稱是大氣系的學生，預測颱風假失敗發祭品文，許多人到台大傅鐘前，想等發文者守住承諾，卻是一場空。民眾(11.16)說：「想說路過好玩來玩一下，就好玩啦，(會想看這個大氣系的學生嗎)，有點好奇，哈哈哈...。」民眾(11.16)說：「朋友找我來的，(會不會想看這個大氣系的同學)，大氣系會好奇啊。」

事後自稱是當事人匿名發文道歉，台大大氣系也不是台大學生，是其他學校而且已經畢業了，這個舉動全是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，希望這件事情到這裡，可以畫下句點。

台大則表示，匿名社群無從確認發文者身分，校園空間主要用途在於教學與研究，不鼓勵也不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止，希望各界應理性明辨網路訊息。

