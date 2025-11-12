颱風雨勢又急又猛 蘇澳店家損失百萬起跳

猛烈的雨勢重創宜蘭蘇澳，店家幾乎無一倖免。（圖／東森新聞）





在鳳凰颱風登陸之前，猛烈的雨勢就已經重創宜蘭蘇澳，即便地勢比較高的工業區，積水都淹到膝蓋，很多廠商的機具設備都來不及移動，損失超過百萬元。

小吃店陳老闆：「這是我們的游泳池，全部都是水，沒關係啦。」

鳳凰颱風還沒登陸，就捲進大量的雨水狂襲宜蘭，這家知名小吃店的老闆，其實早就知道工廠很可能會淹水，一大早就已經開始提前部署。

小吃店陳老闆：「他今天說可能會淹水。」

從早上8時開始，陳老闆就進入緊張的防颱準備，檢查完屋頂，看了一下員工備料，就把車停到地勢比較高的地方，回程的時候雨勢已經不小了，接著就是忙碌地出貨、收貨，早早吃完了晚餐，果然在晚間7時，示警的電話聲響了起來。

小吃店陳老闆vs．友人：「（喂老闆），阿雄喔你在，（對淹水了啊），哇。」

陳老闆趕緊往工廠趕，在路上就已經發現情況不對了。

小吃店陳老闆：「那個車在水裡面。」

趕到工廠，水位已經快速升高，趕緊搶救設備，已經有點來不及了，陳老闆說他這間工廠，就是因為15年前的梅姬颱風，才搬到這個工業區，沒想到還是淹水了，有點宿命的無奈。

陳老闆：「大概有到膝蓋再往上，這樣子大概有5、60公分，因為我們有地下室嘛，所以我們整個地下室就灌水。」

走進蘇澳市區，沿街的店面幾乎無一倖免，11日晚間的雨勢來得又急又快，明明就人住在樓上，都來不及防範。

蘇澳店家：「一下子就滿了，就淹上來啦，就沒辦法了，鐵門也被打（沖）開了。」

店家很傷心，粗估損失都在100萬以上，清理乾淨再開店需要時間，又是一筆損失，一場雨，下到這些商家好心疼。

