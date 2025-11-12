颱風雨越晚越大！ 台東土坂國小緊急宣布「今12:40起停班停課」
為因應鳳凰颱風風雨越晚越大，且目前台東達仁鄉土坂部落連外產業道路坍方，經土坂國小行政及教師緊急會議，考量師生安全，並聯繫家長學生回家確實有家人陪伴，決議土坂國小今（12）日下午12:40開始預防性停班停課。
責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
鳳凰估深夜漸變熱帶低壓！下週一東北季風報到 低溫探16度
鳳凰颱風釀災！台東70年瓦房不敵連日大雨 瞬間倒塌
轎車遭裝甲車輾過求償 卓揆要軍方放心：我跟顧部長1人一部都沒問題
其他人也在看
巨大因勞權遭美扣貨 洪申翰：提指引助企業辨風險
（中央社記者吳欣紜台北12日電）美國海關暨邊境保護局日前對自行車廠巨大集團發布暫扣令，勞動部長洪申翰今天說，將提出指引協助企業辨識強迫勞動行為、評估風險等，建立一套可執行的管理架構。中央社 ・ 9 小時前
鳳凰颱風將登陸 法親關懷殷叮嚀
台東地區上午出現間歇性降雨，偶爾伴隨強降雨，不過民眾生活節奏正常進行。慈濟志工與社工的關懷，同樣沒有因為風雨中斷，主動致電問候關懷戶，除了掌握他們的生活狀況，也提醒要注意安全。台東地區上午有間歇性...大愛電視 ・ 6 小時前
太麻里溪洪水溢堤民眾憂潰堤 台東縣府緊急導引水流
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東雖雨勢不大，但因北大武山區持續下雨，太麻里溪下游溪水暴漲，南太麻里橋上方洪水溢過堤防，村民憂夜間持續暴漲或潰堤、洪水將沖入村莊，縣府已緊急導引水流。中央社 ・ 6 小時前
健力世錦賽/謝宗庭、黃彥慈包3金！中華隊6金6銀3銅入袋
我國健力選手謝宗庭、黃彥慈在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月11日完成賽事，分別奪得男子組66公斤級硬舉及女子組57公斤級臥舉、總和共3面金牌。中天新聞網 ・ 8 小時前
快訊／鳳凰風雨越晚越大！台東1小學緊急宣布「停班停課」
因應鳳凰颱風風雨越晚越大，且目前土坂連外產業道路坍方，台東達仁鄉土坂國小經校內行政及教師緊急會議，考量師生安全，今（12）日下午12時40分宣布，預防性停班停課，並聯繫家長學生回家確實有家人陪伴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
暴雨涉水而過！淹過引擎 車主驚喊：真的會完蛋
宜蘭縣 / 綜合報導 昨(11)日晚間大雨侵襲宜蘭造成多處積淹水，到了早上，雖然積水大多已經退去。不過，有不少車子因為卡在泥濘當中，緊急找來救援，車主也坦言，因為天黑不知路況想衝衝看。還有駕駛行經時，水已經整個淹到引擎蓋，也讓她嚇壞了，不斷直呼要完蛋了。 行駛在道路上，眼前的景象卻像是在海裡，車頭全被淹沒，水還跟浪一樣不斷拍打引擎蓋，所經之處都淹成河道，11日晚上，車主開在宜蘭街道上，一路心驚驚，沒想到車內音樂背景音樂還搭配著淚海，車主也說放的是心情坐的是消極，甚至到家之後還發現車牌不見了。但難過的不只她，眼前的車子有一半都泡在水裡，民眾見苗頭不對半夜12點多趕緊衝出門，要趕快把原本停在停車場的車開到安全的地方，一台接著一台涉水而過一旁還有機車騎士幹脆直接用牽的，鳳凰颱風帶來豐沛雨勢，造成宜蘭多處淹水也讓警方趕緊封鎖道路以策安全。把轎車拖出泥濘，歷經一夜風雨像是這輛休旅車，一早找來卡車救援，先透過繩子綁在兩台車的底部，但因滿地都是泥濘費了一點時間才總算將它拖了出來，車主說：「因為昨天很暗嘛，然後雨又很大啊，前面路況就不是很清楚，然後就開到最後，想說衝衝看嘛，衝過去就是你的啊。」雖然淹水逐漸退去，不過道路上仍然留有許多泥濘，不少車子被衝到路上，還有騎士因此摔車，相關清理工作恐怕還需要一段時間才能完成。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
大雨落石恐阻斷道路 台東土坂國小下午停班課
（中央社記者盧太城台東縣12日電）受颱風鳳凰影響，台東地區連日大雨，造成偏遠山地鄉或部落道路落石、落枝阻塞現象，台東縣政府宣布達仁鄉土坂國小於中午12時40分提早放學，並停止上班上課。中央社 ・ 6 小時前
國中軟聯》彰藝再見觸身球 金門金城搶頭香要拚分組一
金門縣金城國中今天(11日)與彰藝高中(國中部)廝殺到最後一刻才分出高下，金城靠著彰藝再見觸身球，以8比7險勝，在國中軟式聯賽勝場開張。彰藝昨日贏球，金城則是今天首度出賽，兩軍你來我往，彰藝2局上先得3分，金城2局下包含陳柏愷、翁家程兩支長打在內，一舉攻下5分，4局下再下一城，取得6比3領先。5局上，彰藝包含鄧宇廷清壘二壘安打在內，再攻進4分超前，不過5局下一開始三壘手就發生失誤，給了金城反攻機會，翁家程敲出安打，接著彰藝投手連續丟出2次保送，讓金城追平比分，孫振翔再獲得觸身球擠回分數，直接說再見。金城總教練楊德城表示，抽完籤後，就設定要拚分組第一，在上月底諸羅山盃亞洲區青少年軟式棒球邀請賽曾觀察過彰藝，實力不會太差，這場把前兩號投手陳柏愷、賴聖恩押上去，陳柏愷投4.1局失4分(3分自責)，在中正國小就是主攻軟式比較熟悉，今天前幾局投得還可以，後面想加速，控球有點影響，再把賴聖恩換上後援。楊德城說，最後半局進攻，當時6比7落後1分，彰藝換上國一投手球速滿快的，提醒選手耐心選球，1好球後再攻擊，壘上開始有人，製造對方壓力，才能反敗為勝。金城全場敲出5安打，後段棒次發揮是關鍵，尤其第七棒翁麗台運動報 ・ 21 小時前
台東「六星級公廁」遭疑啟用就故障 縣府：自來水工人先支援花蓮洪災
賴宣愷說明，舊站特區新建公廁工程完工後，即依程序向自來水公司申請正式接管。不過，近日花蓮光復洪災，自來水公司工作人員全數北調支援災區修復作業，導致台東地區的接管工程被迫延後，預計要到11月下旬才能施工完成。由於舊站特區尚未接上自來水，園區水源目前是臨時拉管...CTWANT ・ 7 小時前
明利村還在淹！ 滾滾泥流沖入村落 民眾嘆：應可避免
這回鳳凰颱風來襲，導致花蓮萬榮鄉明利村災情嚴重，大排的水暴漲，直接沖進民眾家中，村落成了汪洋一片。當地居民說，相關單位先前也說不會有事，卻出現這樣的狀況。也有網友PO文分析，明利村的大排根本不是大排，...華視 ・ 6 小時前
普發現金1萬入帳了！李來希嗨喊「天上掉餡餅」：夠吃200天
全民普發1萬首波今日凌晨開始入帳，全國公務人員協會前理事長李來希在社交媒體上分享了他收到普發現金1萬元入帳的喜悅。李來希表示，當他早上醒來時，手機顯示出1萬元入帳的消息，讓他感到一陣亢奮，並驚呼「天上掉餡餅了，小心！夥伴們收到了嗎？」他隨即出門購買早餐，點了豆漿和蔥蛋燒餅，並幽默地計算這筆錢足夠他享用200天的傳統早餐。中天新聞網 ・ 6 小時前
台中市颱風假無風雨 百貨公司正常營業
颱風近逼，台中市今天（12日）停班停課，上午雲層厚，氣溫略下降，但無風無雨，百貨公司紛紛宣布正常營業，11點開門，迎接逛街人潮。 氣象署預測鳳凰颱風下午在南部登陸，中午前，台中無風無雨，新光三越中廣新聞網 ・ 7 小時前
快訊／颱風假沒了！網敲碗台東縣長想放假 饒慶鈴：12日正常上班上課
鳳凰颱風持續朝台灣靠近，中央氣象署11日表示，路徑過去稍微偏西移動並往南修正，因此預估登陸時間將延後至週三傍晚至晚上，暴風圈觸陸時間也會延後至週三清晨。民眾關注週三是否放颱風假，台東縣宣布明（12）日正常上班上課。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 6 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 6 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前