颱風雨轟宜蘭！蘇澳中山路淹成汪洋 變電箱爆炸竄火光
鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳地區，造成嚴重淹水災情，中山路一段淹成一片汪洋，積水深度達到一層樓高。暴雨導致全聯賣場旁的變電箱發生爆炸，火光竄出，整條街道陷入一片漆黑。居民紛紛逃難，有車主表示車輛在短短10分鐘內就完全滅頂，返回現場後發現車內積滿爛泥巴，損失慘重。當地24小時累積雨量高達523毫米，2日累積雨量達651毫米，多處地區出現大範圍淹水情況。
鳳凰颱風帶來的暴雨使宜蘭蘇澳中山路一段變成汪洋，當地居民紛紛拿手機錄影記錄災情。從高處往下看，只見雨勢不斷，泥漿滾滾流動。更令人擔憂的是，全聯賣場旁的變電箱疑似因積水短路而爆炸，不僅發出驚人火光，還伴隨著巨大聲響，導致整條大馬路瞬間陷入黑暗。居民只能拿著手電筒站在樓梯上，因為大雨過後，洪水已經灌進公寓，等到早晨時分，居民們必須開始清理淤泥。
在中山路一段的賣場，水位一度高達兩米，雖然目前水已退去，但地面上全是爛泥巴，稍不注意就容易滑倒。許多車主在颱風過後回到現場檢查自己的車輛，看到的景象令人心痛。一位受害車主表示，他的車子全部都報銷了，在短短十分鐘內就完全被淹沒。
從高空俯瞰蘇澳街區，鳳凰颱風造成的災情十分嚴重。當地24小時累積雨量達523毫米，2日累積雨量高達651毫米，大量雨水一時間無法排出。在蘇澳中山路一段，全聯賣場淹水達一層樓高，蘇澳車站也淹到半層樓高。此外，蘇北、長安、聖愛、聖湖等地區也出現大範圍淹水情況。
雖然經過一整夜的降雨後，白天有短暫陽光露臉，但整條中山路仍然覆蓋著厚厚的爛泥，清理工作困難重重。這場災難使蘇澳地區滿目瘡痍，居民們正面臨著艱難的重建工作。
