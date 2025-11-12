颱風鳳凰今晚登陸！暴風圈快閃穿台北北基宜須防範強降雨

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

鳳凰颱風加速靠近台灣，晚間登陸屏東，儘管鳳凰颱風過去3小時強度已持續減弱，暴風圈也縮小規模，不過，登陸點一帶的強風豪雨仍要注意，鳳凰颱風也會在穿過台灣南部陸地時減弱，快閃台灣後外圍環流影響到週四會造成北部、東北部有強降雨，要特別留意！陸上颱風警報預計12日晚間深夜解除。

關於停班停課，儘管台中、彰化13日風力達標，但仍須達到在暴風圈4小時內通過的條件，就視縣市首長決定。

圖 / 中央氣象署

颱風動態

根據最新資料顯示，第26號颱風過去3小時暴風圈縮小，中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對臺南以南及臺東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

警戒區域及事項

陸上警戒：臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風資訊

編號第 26 號 輕度颱風鳳凰

國際命名 FUNG-WONG

12日14時的中心位置在北緯 22.0 度，東經 119.7 度，以每小時15公里速度，向東進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里(西北側 160 公里、東北側 80 公里、西南側 150 公里、東南側 90 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。

