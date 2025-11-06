颱風鳳凰今生成 估下週一、二接近台灣

位在關島附近海面的熱帶性低氣壓TD29，已經在6日清晨2時發展成為輕度颱風鳳凰，氣象署指出，依照目前的路徑，將在下週會影響到台灣附近的天氣。

氣象預報員劉沛滕說明，「隨著它到西南邊的海面影響，它的外圍環流會跟到時候的東北季風一起影響，到時候會造成我們東半部、北部，甚至南部地區雨勢都會比較大一些，它在下週二、下週三接近台灣西南邊近海的時候，可能都還是中度或到輕度颱風的情況，所以它帶來的水氣也是蠻多的。」

氣象署預估，鳳凰颱風可能持續朝西北西方向移動，到了週末可能抵達菲律賓東方海面，隨後在下週一經過菲律賓北側陸地，可能出現較早北轉接近台灣東側、或是稍晚轉彎、接觸台灣西南側陸地、甚至更偏西進入廣東沿海。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，「它在北轉的過程當中，強度看起來是會慢慢地在減弱，但是對於這種環流範圍比較大的颱風還是要特別注意。」

而海鷗颱風橫掃菲律賓中部，讓當地受到重創，有居民眼看家門口水位急速上升，情急之下徒手拆掉鐵窗，先往屋頂躲避才能保住性命。

屋頂也被大水圍困，民眾只能眼睜睜看著混濁的洪流沖走家當，宿霧省宣布進入災難狀態，並啟動救援和安置措施，根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會週三的報告指出，海鷗颱風已造成85人死亡，其中49名罹難者來自災情最嚴重的宿霧省，另外還有75人失蹤。

菲律賓宿霧省居民恩里克茲說道，「這是第一次遇到這種情況，我在這裡住了將近16年，從來沒有遇過這樣的淹水。」

洪水退去後，只剩滿地泥濘和堆疊碰撞的汽車，還有努力清掃家園淤泥的居民，海鷗颱風是今（2025）年侵襲菲律賓的第20個颱風，接下來海鷗的路徑將登陸越南，當地嚴陣以待。

