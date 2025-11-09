颱風鳳凰估今下半天發海警、明發陸警 今天至周三影響最顯著

氣象署表示，颱風鳳凰今天至周三影響最顯著󠀠，預計今天下半天發布海警，明天上半天發布陸警，周四颱風減弱並逐漸遠離，周五後天氣轉趨穩定。今（10日）除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，4縣市大雨特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢。

目前太平洋地區有一個中度颱風鳳凰。（圖取自中央氣象署網站）

目前太平洋地區有一個中度颱風鳳凰；第26號颱風「鳳凰」清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱，接近台灣時可能是輕度颱風；今晚起至周二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，周三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，周四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩；由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意氣象署的最新預報。

氣象署預估，可能將於今天下午或傍晚發布鳳凰海上颱風警報，明天上半天發布陸上警報，依現在的資料預測，可能周三晚間至周四清晨颱風中心會登陸台灣，至於會由何處登陸，仍要持續觀察，中南部機率較高，但桃竹苗一帶也還不能排除。

颱風外圍環流及東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。

（圖取自中央氣象署網站）

今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖易有長浪發生，目前宜蘭（龜山島）、台東（台東、成功、蘭嶼）、屏東（鵝鑾鼻、小琉球）已觀測到1.5至6公尺的浪高，請注意。

颱風外圍環流及東北風偏強，今日晨至明日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

今天（10日）除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率，外出請注意安全，桃園及高屏也有局部短暫陣雨，而其他地方降雨機率亦增加；氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22～24度左右，感受溼涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22～24度，白天高溫在竹苗及花東約26～28度，中南部則有30～32度，感受舒適溫暖。

氣象署在臉書預報，鳳凰颱風今天至周三影響最顯著󠀠，周四前應防強風、豪雨、大浪，周五後天氣轉趨穩定；請把握時間檢查環境，固定或收拾懸掛物及易掉落物品󠀠。

明天（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大台北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周三、周四（12日、13日）颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，周三颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；周四隨著颱風減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，但北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

明天到周四低溫預測為台灣各地21～24度；高溫預測為北部、宜蘭25～26度，中南部、花東26～29度。

周五到周日（14日到16日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五到周日低溫預測為台灣各地20～23度；高溫預測為北部、宜花24～27度，中南部、台東28～31度。

