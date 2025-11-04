颱風鳳凰估明生成！「這2天」最靠近台灣 下週東北風報到4地變天

關島附近的熱帶性低氣壓TD29預估最快明天（5日）清晨增強為輕度颱風「鳳凰」。（圖／氣象署）

關島附近的熱帶性低氣壓TD29，今天（4日）上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方2950公里，預估最快明天（5日）清晨增強為輕度颱風「鳳凰」，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面。氣象署表示，週四（6日）東北季風減弱，週末各地大多為多雲到晴，但下週一（10日）東北季風再增強，北部、東部轉濕。

氣象署指出，熱帶性低氣壓TD29今天下午2時的中心位置在北緯8.5度，東經144.5度，即在關島南方550公里之海面上（鵝鑾鼻東南東方2930公里之海面上），以每小時9公里速度，向西北西轉西北進行，預估最快明天（5日）清晨增強為輕度颱風「鳳凰」，未來將朝西北西前進，下週二、週三（11日、12日）最接近台灣，後續路徑不確定性大。

氣象署說明，明天東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、宜花地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。週四東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升；桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五至下週日（7日至9日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。下周一東北季風增強，北部及宜蘭天氣下降；北部、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

