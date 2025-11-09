颱風鳳凰估週三登陸中部 北、東部明起明顯降雨
陽光露臉，感受舒適，週日白天各地天氣穩定晴朗，不過好天氣進入倒數，下半天起隨東北季風增強，北部、東北部氣溫會開始有感下降、迎風面有雨。
自週一起，鳳凰颱風外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨會越來越明顯，氣象署預計在週一發布海上颱風警報。
中央氣象署預報員張承傳指出，「目前的話颱風強度還是一個中度颱風的等級，不過在今天白天朝呂宋島接近的過程當中，相對有機會再增強來到強烈颱風的等級。」
氣象專家賈新興提醒，週一到週二東北部地區和東半部降雨會十分劇烈，週三12日，隨颱風中心可能在中部登陸，中南部也成為降雨熱區，可能來到豪雨等級，但目前要觀察的是，鳳凰颱風雖然可能以強度颱風姿態通過呂宋島，但未來北轉進入台灣海峽後，海溫不利發展，北上過程會快速減弱，環流大小左右接下來對台灣的影響。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估，「可能會沿著彰化，就是雲林以北海岸這邊往北走，當然這過程其實它的減弱速度可能也是蠻快的。」
氣象署估計，週三颱風在台灣海峽時，有機會減弱為輕度颱風。根據氣象署官網資料顯示，未來120小時內，台灣本島的暴風圈侵襲率都已經突破7成，其中台南和澎湖已經突破9成。
