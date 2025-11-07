颱風鳳凰來勢洶洶 台電提早部署確保供電安全

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，今(7)日中央氣象署表示有進一步增強為中度颱風的趨勢，預計下周二、周三影響台灣，台電雲林區處已提前啟動各項防颱先期準備工作，線路特別巡視及樹木防颱修剪等預防工作，已完成防災設備及備料盤點作業，並調度搶修人力、備妥車輛與機具待命，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害。

台電雲林區營業處特別提醒民眾做好防颱準備，抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝及防範地下室淹水。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電雲林區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，亦可撥打台電1911客服專線或本(雲林)區處停電通報電話05-5323927。

台電表示，每年颱風季來臨前，台電均會召開防颱會議，檢討各項防颱準備作業執行狀況，包括人員與設備的盤點，設施的檢查，以及電力設施淹水防範等，努力確保將災情對供電的影響降至最低。針對颱風造成的停電事故，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，積極搶修儘快復電，惟搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，還請遇到停電狀況的民眾耐心等候，多多體諒。