颱風鳳凰來襲「11縣市停班停課」垃圾車台中、台南、高雄等清運資訊總整理
颱風天垃圾車有休息嗎？氣象署今（12）日持續發布輕度颱風鳳凰海上、陸上颱風警報，台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市，以及花蓮部分地區宣布停止上班、停止上課。究竟放颱風假（災害假）的縣市還有垃圾車嗎？垃圾清運時間為何？Yahoo新聞帶你一次了解，民眾可多加留意時程，避免錯過垃圾車的清運時間。
台中市
，因應鳳凰颱風來襲，台中市政府已宣布今日停止上班、停止上課。環保局為因應災情即時處理需求，以及民眾倒垃圾及清潔隊員安全考量，今天暫停垃圾收運、資源回收及廚餘收運作業。
高雄市
，每周三為隊員的休息日及例假日，所以不收垃圾及資源回收；，五處指定地點（岡山、仁武、中區、南區焚化廠，旗山清潔隊）停止收運事業廚餘。
台南市
苗栗縣
各鄉鎮巿垃圾清運狀況不同，，今為休息日，停止清運垃圾、資源回收及廚餘；民眾可透過各公所網站或臉書查詢，及時掌握颱風天垃圾清運狀況。
彰化縣
各鄉鎮巿垃圾清運狀況不同，，基於人車安全，早上定點、線路停止清運一天，清潔隊隊部暫停開放一天；民眾可透過各公所網站或臉書查詢，及時掌握颱風天垃圾清運狀況。
雲林縣
各鄉鎮巿垃圾清運狀況不同，，為顧及清潔隊員與民眾安全，故晨間定點停止收運一天；民眾可透過各公所網站或臉書查詢，及時掌握颱風天垃圾清運狀況。
嘉義市
，為確保民眾及清潔人員安全，大型家具、廚餘清運服務暫停受理申請與清運作業。
嘉義縣
，各鄉鎮巿垃圾清運狀況不同；詳情請參考垃圾清運時程表或各鄉鎮市臉書專頁。
停止清運：朴子市、布袋鎮、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、鹿草鄉、義竹鄉、溪口鄉、竹崎鄉、阿里山鄉。
視風雨情況加班清運：太保市、大林鎮、東石鄉、水上鄉、中埔鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉。
屏東縣
各鄉鎮巿垃圾清運狀況不同，，早班定點垃圾車正常清運，晚班各里垃圾車休息，大型、大量廢棄物暫停清運；詳情可參考各鄉鎮市臉書專頁。
澎湖縣
宜蘭縣
各鄉鎮巿垃圾清運狀況不同，，沿線、巡迴定點垃圾停收；詳情可參考各鄉鎮市臉書專頁，或查詢。
花蓮縣
撰稿：吳怡萱
