颱風鳳凰來襲「11縣市停班停課」垃圾車台中、台南、高雄等清運資訊總整理

颱風鳳凰逼近，中央氣象署預估，颱風鳳凰今天至周三（12日）影響最顯著󠀠，氣象署已於今天下午5時30分發布海警，預計明天（11日）上半天發布陸警。新北市政府宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。桃園市政府表示，平地與山區明日風力皆達停止上班上課標準，明天停止上班上課。花蓮縣政府表示，明日24小時累積降雨量已達停班課標準，花蓮縣明天（11日）全縣停止上班、停止上課。宜蘭縣政府宣布，宜蘭地區降雨量已達標準，明（11）日全縣各機關學校停止上班、停止上課。Yahoo奇摩新聞持續在本篇新聞整理11月11日上班上課最新資訊。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前