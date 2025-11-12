颱風鳳凰來襲 載有8人故障油輪被拖往台中港

（中央社記者趙麗妍台中12日電）颱風鳳凰來襲，台中市有23人到山區海邊遭勸離，一艘故障油輪被拖進台中港，船上8人均安。市長盧秀燕今天說，停班課有標準，海線地區平均風力7級以上達標，對11月怪颱不能掉以輕心。

台中市12日停止上班上課。氣象署表示，鳳凰有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。盧秀燕下午3時主持鳳凰颱風災害應變中心第二次工作會報。

盧秀燕表示，原本預測鳳凰今天清晨會從高屏登陸，但到現在都還沒登陸。雖然颱風還沒來，宜蘭與蘇澳的民宅道路都已淹水，「11月的怪颱，民眾不能掉以輕心」。

廣告 廣告

有關台中市今天停班課，盧秀燕說，停班課有標準，這次颱風以風勢為主，海線地區測得平均風力7級以上，最大陣風出現10級，海線地區風力標準達標，有的地區甚至超標。海線地區約有50萬人，過去曾發生強風吹倒騎士，應提高警覺。

她指出，有些民眾輕忽颱風，仍到山區、海邊，災害應變中心統計，山區有7件、海邊也有16件，警方以口頭、書面勸離；她也肯定大部分配合颱風防災的民眾，許多地區街道人車稀少。

大安區有電線掉落，盧秀燕指示，在台電人員抵達前，應避免電線絆倒或勒住用路人。

消防局指出，一艘本國籍油輪11日航行至桃園市觀音西北方17浬，因舵機故障漂流；船上未載運油料，除自有柴油4.5公秉，船身無漏油。一艘拖船11日下午4時由基隆港出發前往拖帶。

12日上午9時拖船在台中港西南方17浬成功拖帶前往台中港，預計12日下午4時進港，油輪船上8人（台籍5人、印尼籍3人）目前均安。

今年7月台中北區崇德路、德化街因降雨造成嚴重淹水，後來發現是該路段的人行道工程忘記拆掉水溝下方的遮擋釀災。鳳凰來襲，建設局再次巡檢施工中排水溝工程，溝蓋板均無模板遮擋，持續巡檢移除置放在水溝蓋板上方雜物。（編輯：黃名璽）1141112