颱風鳳凰侵襲 88人受傷、471件災情｜不斷更新
颱風鳳凰12日晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。中央災變中心表示，截至今天，累計災情共471件、88人受傷。針對各地災情，相關單位正積極搶險作業。
颱風鳳凰中央災害應變中心12日進行工作會報暨情資研判會議。
災情監控及搜索救援組截至12日晚間8時統計資料顯示，累計全國一般災情共計471件，其中以宜蘭縣213件最多；人命傷亡失蹤情形部分，共有88人受傷，以宜蘭縣35人最多。
另外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖在颱風期間溢流口沖刷、下方溢流水道流路拓寬，水位下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，兩邊側坡雖有局部崩塌情形，但溢流穩定且未見新阻塞。
其他人也在看
鳳凰掰了「登陸台灣20分鐘」 氣象署：已減弱為熱帶性低氣壓
鳳凰颱風已經壽終正寢！根據中央氣象署表示，鳳凰颱風今天（11／12）晚上8時已減弱為熱帶性低氣壓，對於台灣的影響程度已經降低，同時也解除陸上颱風警報。太報 ・ 13 小時前
鳳凰挾豪雨襲台！宜蘭南方澳大淹水「門前有小河」 居民嘆：沒房子住了
鳳凰颱風尚未登陸台灣，外圍環流就帶來驚人雨量，昨（11）日，中央氣象署將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，昨天晚間，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，許多民宅甚至被土石流衝毀，許多民眾一大早就起來清理家園，並直呼「上次看到這個景象，已經十幾年前了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰襲台 全台交通異動一次看｜不斷更新
颱風鳳凰昨晚已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署解除颱風警報，但部分海陸空交通仍受到影響。Yahoo新聞將在這篇不斷更新最新交通訊息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 天前
颱風鳳凰今晚登陸！暴風圈快閃穿台北北基宜須防範強降雨
颱風, 鳳凰颱風加速靠近台灣，晚間登陸屏東，儘管鳳凰颱風過去3小時強度已持續減弱，暴風圈也縮小規模，不過，登陸點一帶的強風豪雨仍要注意，鳳凰颱風也會在穿過台灣南部陸地時減弱，快閃台灣後外圍環流影響到週四會造成北部、東北部有強降雨，要特別留意！景點+ ・ 15 小時前
輕颱鳳凰持續減弱 屏東縣13上班上課
輕颱鳳凰雖未登陸但威力持續減弱中，屏東縣政府稍早表示，依據中央氣象署預報資料顯示，屏東縣13日風力及雨量都未達停班、停課標準，所以都正常上班、正常上課。中時新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰快閃宜蘭東澳嶺近3天雨量逾千毫米 蘇澳、基隆創11月單日紀錄
[Newtalk新聞] 第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署12日晚間已解除颱風警報。鳳凰颱風為1967年後首個11月登陸台灣的颱風，颱風外圍環流配合東北季風的共伴效應造成北海岸、東半部有明顯降雨，統計10日至12日晚間8點，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量紀錄。 氣象署表示，第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，12日晚間8點30分解除颱風警報。晚間8載中心位置在北緯22.0度，東經120.8度，即在鵝鑾鼻的北北西方約10公里處，以每小時31公里速度，向東北進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺。 氣象署科長林秉煜在颱風記者會中指出，鳳凰的中心已於12日晚間7點40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8點減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低。氣象署持續發布熱帶性低氣壓特報，並有豪雨及強風特報。 林秉煜續指，受其外圍環流影響，13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高屏地區、宜花東地區及台北市山區仍要留意有局部大雨發生。10至11日受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影新頭殼 ・ 2 小時前
颱風奇景! 民眾划獨木舟買早餐 父撐竹筏送護理師女兒上班
生活中心／黃富溢 陳妍霖 胡崇恩 宜蘭報導鳳凰颱風雨勢驚人，宜蘭災情慘重，尤其五結、冬山鄉多處淹水，不少民眾受困家中，有民眾為了買早餐，竟冒險划獨木舟出門，還有護理師超敬業，為了趕到醫院上班，她的父親竟然撐"竹筏"、載她和機車度過淹水區、再騎車上班，畫面也曝光。民視 ・ 14 小時前
鳳凰颱風登陸秒變雞！曾鴻陽警告：秋颱「共伴效應」才是真正的殺手
今年第26號颱風「鳳凰」於今（12）日傍晚19時40分登陸屏東恆春，不過結構鬆散、登陸後迅速減弱。中央氣象署在20時30分正式解除颱風警報，並宣布鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓。然而，氣象學者提醒，切勿因此掉以輕心：秋季颱風雖勢弱，但其與東北季風結合的「共伴效應」，往往才是造成災害的最大隱憂。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
彰化宣布明停班課 網友等不及臉書刷一整排「咕嚕咕嚕」
彰化縣政府晚間宣布，依據中央氣象署預報資料，彰化縣11月12日（三）已達停班停課標準，明（11／12）日停止上班、停止上課，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，做好防颱準備。中時新聞網 ・ 1 天前
2026APEC中國主辦 國台辦：台灣只能以「中國台北」參加
2026年APEC將於中國廣東深圳舉行，中國將擔任主辦方。日前美國國務院則表態支持台灣完整且平等的參與，我國外交部也表示，絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。不過，中國國台辦發言人...華視 ・ 18 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精神，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
雨停還要再等等！這天恐出現17度低溫 週末天氣曝光
原鳳凰颱風減弱成熱帶性低氣壓，今（13）日2時在北緯23.1度，東經121.8度，即在臺東東北東方80公里，向東北移動，時速31公里。天氣分析師吳聖宇預估，下半天之後北台灣的降雨會比較緩和，不過真正要到雨進一步停下來可能要等到明天，甚至還有可能出現17度低溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 分鐘前
648.5毫米創蘇澳測站11月單日最高 時雨量僅次梅姬
鳳凰颱風外圍環流及東北季風引發共伴效應，加上地形因素影響，宜蘭蘇澳昨天（11日）降豪雨釀災。中央氣象署表示，蘇澳11日雨量648.5毫米創該測站11月紀錄；時雨量130.5毫米僅次於梅姬颱風，是歷史第2高紀錄。氣象署統計，蘇澳測站昨天日雨量648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄；時雨量130.5毫自由時報 ・ 21 小時前
鳳凰「短命退場」成史上第2個11月登陸颱風
鳳凰「短命退場」成史上第2個11月登陸颱風EBC東森新聞 ・ 48 分鐘前
中共又發懸賞公告！徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」 祭百萬獎勵
民進黨立委沈伯洋日前才遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作。不料中國今（13）日又發出懸賞公告，表示要搜集八炯、閩南狼的犯罪線索，更祭出最高25萬元人民幣（約109萬新台幣）的獎勵。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
封測四雄全面回神！記憶體景氣火熱…華東、福懋科轉盈翻身 南茂營收衝上近五季新高
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體市場自年中以來持續升溫，AI伺服器、HBM與企業級NAND需求同步增加，推動台灣記憶體封測族群第三季全面轉強。南茂（81...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
比預測更猛！磁暴警訊升級成「最強等級」 影響時間翻倍
[Newtalk新聞] 氣象署太空天氣作業辦公室昨(11)日發布中級磁暴警訊，但比預期的強，對此，前中央氣象局鄭明典指出，今(12)天早上發生的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級，是非常強烈的「地磁擾動」，除了可能會導致無線電、衛星損壞外，影響時間更從原本的24小時延長到48小時。 中央氣象署太空天氣作業辦公室昨日發布中級磁暴警訊，從昨日晚上8時起，地磁擾動將明顯增強並持續影響約24小時，但實際磁爆的威力比預測得更強，氣象署已升級為「劇烈規模」，地磁擾動指數(Kp)從昨天的G3增強G9等級，且時間會再延長到48小時。 對此，鄭明典在臉書上表示，今天早上發生的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級，是「非常強烈的地磁擾動」。預估線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區(地磁緯度40度)能見到極光活動。 且大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作系統表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。查看原文更多Newtalk新聞報導懶人包》鳳凰颱新頭殼 ・ 18 小時前
警報解除！鳳凰登陸20分鐘就變熱帶低壓 北台灣仍炸雨
警報解除！鳳凰登陸20分鐘就變熱帶低壓 北台灣仍炸雨EBC東森新聞 ・ 13 小時前
颱風鳳凰減弱為熱帶低壓 晚間8時30分解除警報
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署表示，第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，今天晚間8時30分解除颱風警報。中央社 ・ 14 小時前