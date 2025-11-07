颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。
根據交通部中央氣象署網站，輕度颱風鳳凰中心氣壓975百帕，今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2030公里海面上，以每小時28轉32公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，7級風暴風半徑150公里。
氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，鳳凰可能在今晚轉為中度颱風，在接近菲律賓過程增強成強烈颱風，暴風半徑將再擴大，但在通過菲律賓、往台灣靠近過程，颱風強度將逐漸減弱，暴風半徑也會縮小。他說，鳳凰到東沙島附近時，預測仍維持中度颱風強度，但在通過台灣後，將快速減弱，變性成溫帶氣旋。
曾昭誠提到，下周一（10日）、下周二（11日）將是鳳凰北轉時間點，但目前各國模式模擬對其北轉角度仍有一定分歧度，登陸與否仍存在不確定性，也有可能朝西偏、往台灣海峽通過，甚至直接到廣東、福建。
至於發布颱風警報的時間點，曾昭誠表示，預計10日發布海上警報，陸上警報會再晚一點，可能在11日，而11日、12日將受颱風影響，雨勢最大。
曾昭誠表示，周末（8日）天氣與今天類似，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部和恆春半島會有零星短暫雨，午後中南部山區有零星陣雨。周日（9日）晚間東北季風增強，曾昭誠指出，北部、宜蘭降雨機率明顯增加，下周一（10日）起受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北地區會有持續廣泛陣雨，且可能有大雨或豪雨，其他地區也有降雨機率。
曾昭誠表示，11日雨區將轉為北部、東半部、恆春半島及南部山區，且有大雨或豪雨發生的機會，12日中南部、花東地區也可能有大雨或豪雨，北部、宜蘭則有短暫陣雨。颱風鳳凰13日應該已經通過台灣，屆時環境吹偏北到東北風，北部、宜蘭及恆春半島仍可能有短暫陣雨的機率，但整體降雨將趨緩。曾昭誠指出，下周五（14日）將回到受東北季風影響的天氣型態，北部、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，至於台東、恆春半島降雨相對零星，中南部地區為多雲到晴。
