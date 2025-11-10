颱風鳳凰共伴愈晚雨愈大 最快10日下午發布海警

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署表示，今明2天因颱風鳳凰及東北季風共伴，愈晚雨愈大，大台北、宜花地區防局部豪雨；鳳凰12日可能會通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨；最快今天下半天發布海警、明天上半天陸警。

中央氣象署預報員朱美霖上午在天氣說明會中表示，颱風鳳凰中心已經進入南海，接著北轉的過程會維持中颱強度，到台灣西南方海面，因為環境不適合發展將減弱為輕颱。

朱美霖表示，鳳凰目前在呂宋島西方，今明2天將逐漸北轉，12日白天至晚間接近台灣西南方海域，12日至13日通過台灣，但颱風強度逐漸減弱，可能以輕颱強度通過，在通過台灣到東北方海面時可能就會減弱為熱帶性低氣壓。

朱美霖說，氣象署預計下午至傍晚會發布颱風鳳凰海上颱風警報、明天上半天發布陸上颱風警報。

朱美霖補充，鳳凰在接近台灣的過程中，北轉的角度、路徑還是有不確定性，強度也有可能減弱為熱帶性低氣壓，後續仍需要再觀察。

朱美霖指出，今天東北季風及颱風外圍環流共伴效應，降雨愈晚愈明顯，白天基隆北海岸、大台北山區、宜花地區局部大雨發生；今晚至明天雨勢再加劇，大台北、宜花地區會有豪雨以上的降雨。

朱美霖說，12日隨著颱風逐漸接近、通過，降雨熱區為中南部、花東地區，易有局部大雨或豪雨，北台灣為短暫陣雨；13日颱風或熱帶性低氣壓已經在台灣東北部海面，但仍有殘餘水氣，中部以北、宜蘭仍有持續雨勢，北部留意較大雨勢。

朱美霖提到，14至16日主要受東北季風影響，水氣減少，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

朱美霖提醒，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有8級以上的強風，其中苗栗至彰化、恆春半島及澎湖可能有11級以上強陣風發生；另外台灣附近各海域浪高約3至5公尺，其中西南海域浪高可能達6、7公尺。（編輯：方沛清）1141110