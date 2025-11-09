颱風鳳凰可能來襲 侯友宜：新北做好防颱準備

（中央社記者王鴻國新北9日電）颱風鳳凰可能侵襲台灣，新北市長侯友宜今天表示，已要求各單位做好充分準備；至於颱風假是否應由中央決定，他表示，中央跟地方一起共同合作面對颱風假的決策。

侯友宜今天下午出席114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會，他接受媒體聯訪表示，新北每年投資的教育經費達到新台幣755億元。尤其，希望AI智慧跟親子教育結合，讓孩子跟家長、學校更緊密連結。

媒體詢及颱風鳳凰逼近，市府如何做好防颱工作，侯友宜表示，從上週起就觀察颱風鳳凰的動向，已要求消防局及各單位做好充分的防颱準備，市府會全力以赴，守護人民的安全。

媒體追問對有立委提出颱風假是否應由中央決定的意見，侯友宜表示，中央在颱風的資訊應更快速、更標準化，以即時提供給地方，所以，中央跟地方是一起要共同合作面對颱風假的決策。

侯友宜針對歡樂耶誕城是否造成板橋塞車問題表示，這幾年在交通的分流規劃及號誌的管控上，交通是順暢的，歡迎大家拭目以待。

至於下屆市長選舉參選人是否藍白合等問題，他表示，目前還是大家在各自崗位上全力以赴，團結在一起。（編輯：李錫璋）1141109