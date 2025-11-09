颱風鳳凰可能轉強颱最快10日發海警 估13日穿台

(記者卓羽榛台北報導)氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。13日登陸中部穿台



根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度，向西進行。



值得注意的是，由於北轉時間比最初預估晚，加上角度也不如預期大，因此路線也從沿著台灣東海岸北上改為在中部地區登陸，對全台影響大幅上升，暴風圈侵襲北市的機率也提升至53%。此外10日、11日外圍環流恐先與東北季風產生共伴效應，為北部與宜花帶來致災性豪雨，



10日起受到颱風鳳凰的外圍環流跟東北季風影響，在雨勢上將有共伴效應，基隆北海岸、大台北跟恆春半島有大雨或豪雨機率，雨勢較大的區域將會出現大台北跟花蓮山區，有豪雨等級以上降雨。



12日開始受到颱風鳳凰跟東北季風影響，但由於隨著鳳凰移動，共伴區域會稍微離開北部，因此北部雨勢會稍微緩和，中南部雖然受到鳳凰影響，雨勢較大，但因強度預估會減弱，因此雨勢上不會比10日到11日大。