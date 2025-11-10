颱風鳳凰周二、週三「共伴效應」最劇烈 北部、東部恐發生「大量致災雨」





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(10)日颱風鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨；北、東雲多降雨，氣溫降、明顯轉涼。吳德榮指出，明日、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而鳳凰雖在減弱中，其環流的西南風、對南部、中部仍先後帶來「豪雨」的威脅，且各地皆應慎防強風的發生。

吳德榮指出，週四(13日)鳳凰持續減弱，天氣由南而北、先後好轉。週五(14日)鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。週六、週日(15、16日)各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦存在「不確定性」。

吳德榮說，最新(10日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，受呂宋島破壞後，出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯。即使如此，其環流所伴隨的「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅；但以當時鳳凰颱風的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，故其中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，過度強調反造成對風雨的誤判。

