颱風鳳凰增強為中颱 吳德榮：下周二、三防暴風及大量降雨威脅
颱風鳳凰今天凌晨已增強為中度颱風，中央氣象署表示，下周一（10日）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，至下周三（12日）各地雨勢將明顯增多。氣象專家吳德榮表示，下周二、三（11、12日）慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，而今、明（8、9日）兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，為白天熱、早晚涼的天氣，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。
氣象署說，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物，以免著涼。
氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下周一（10日）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下周一至周三（12日）各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下周一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新模式模擬顯示，下周一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下周二、三慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。下周四（13日）白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下周五（14日）西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。
他說，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。最新美國系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑也更加混亂，使得系集平均路徑甚至轉往西南遠離。
吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前（9日2時）已增強至強烈颱風，登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200航班被取消。中央社 ・ 1 天前
蕭美琴突訪歐演說 中國第一時間回應：憤慨、堅決反對
我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。中國駐歐盟使團今早（11/8）發布聲明表示，此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」。太報 ・ 1 天前
鳳凰又有共伴效應 強降雨狂炸北部 下周三開始穿台
鳳凰颱風持續增強，下周襲台。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰下周三晚間到下周四上午，颱風中心可能登陸並通過台灣上空。而鳳凰環流大，又遇到東北季風南下，因此在本體到來前，北、東部下周一、二就要先留意共伴效應帶來的強降雨，中南部則得防下周三本體靠近時帶來的強風豪雨，預估最快要等到下周四，風雨才會逐漸緩和。中時新聞網 ・ 22 小時前
台積電員工「每人領2.5萬元」！魏哲家運動會豪發15億元大紅包 史上最高
台積電今（8）日運動會，輝達執行長黃仁勳到場參加，董事長魏哲家宣布，國內外員工「每人可拿到2.5萬元的大紅包。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨EBC東森新聞 ・ 23 小時前
鳳凰登陸點可能北修 粉專警告3地：最高規格防颱
鳳凰颱風持續朝西北西前進，下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉從中部穿越台灣，比原本預估的中南部登陸再偏北一點。氣象粉專表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大的時刻；嘉義以南及澎湖、金馬在危險半圈內，務必以最高規格防範；苗栗至雲林的風雨將取決於颱風的走法，目前仍難評估，不過強風無可避免。中時新聞網 ・ 22 小時前
鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨
即時中心／温芸萱報導鳳凰颱風今（8）日增強為中颱。氣象專家吳聖宇分析，颱風將於週三（12日）至週四（13日）最接近台灣，可能以輕颱強度通過本島上空。他指出，由於鳳凰環流龐大，又逢東北季風南下，全台恐出現強風豪雨及共伴效應，北東部尤需防大雨。吳聖宇提醒，週末前趁天氣穩定時應提前做好防颱準備，這次颱風是11月罕見可能登陸台灣的案例。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除從中南部登陸 專家提醒大環流威力「全台都會很有感」
今年第26號颱風鳳凰預計將在今天下午升級為中度颱風，天氣風險分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風的路徑可以說是傳統拋物線轉向型的路徑，沿著太平洋高壓的邊緣移動，他預測鳳凰颱風「十之八九會經過台灣的上空」。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰再增強已達中颱上限 13日登陸中部穿台 明共伴效應打頭陣
第26號颱風鳳凰持續增強，在今天（9日）凌晨2時許暴風圈已接觸菲律賓，持續往呂宋島前進，預估颱風將在11日上午開始北轉，並於13日上午登陸台灣中部一帶穿過台灣，14日上午從宜花一帶出海。而麻煩的是，鳳凰的外圍環流會先與東北季風交合，產生共伴效應，率先為北部、東部帶來豪大雨，緊接著颱風本體登陸，至於登陸時的強度，要看南方海域是否能讓颱風迅速減弱，目前各模式預估仍有分歧。中時新聞網 ・ 6 小時前
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨EBC東森新聞 ・ 15 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 21 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
沿海陣風上看12級！鳳凰估這天穿過台灣上空 小心驚人雨勢
鳳凰颱風持續增強，並預計在今（9）日晚間登陸菲律賓呂宋島、進入南海後逐漸北上。氣象粉專指出，預計在12日晚間登陸西部地區，而前一個在11月登陸的颱風，已經是1967年的吉達颱風。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 18 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 1 小時前