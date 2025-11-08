颱風鳳凰增強為中颱 吳德榮：下周二、三防暴風及大量降雨威脅

颱風鳳凰今天凌晨已增強為中度颱風，中央氣象署表示，下周一（10日）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，至下周三（12日）各地雨勢將明顯增多。氣象專家吳德榮表示，下周二、三（11、12日）慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，而今、明（8、9日）兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，為白天熱、早晚涼的天氣，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。

氣象署說，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物，以免著涼。

氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下周一（10日）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下周一至周三（12日）各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下周一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新模式模擬顯示，下周一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下周二、三慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。下周四（13日）白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下周五（14日）西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

他說，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。最新美國系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑也更加混亂，使得系集平均路徑甚至轉往西南遠離。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前（9日2時）已增強至強烈颱風，登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。

（責任主編：莊儱宇）