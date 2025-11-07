颱風鳳凰將增強中颱 光復鄉公所：水淹逾1.5公尺民宅納強制撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區仍在復原階段，颱風鳳凰今晚將轉為中度颱風，預計下周影響台灣。光復鄉公所今天召開整備會議，向受災戶宣導做好防颱準備，上次水淹超過1.5公尺民宅，就算有2樓也要強制撤離。

颱風鳳凰7日晚將轉為中度颱風，預計下周影響台灣。光復鄉公所7日召開整備會議，向受災戶宣導做好防颱準備，上次水淹超過1.5公尺民宅，就算有2樓也要強制撤離。圖為花蓮光復鄉敦厚路災民李金龍（前） 所指處是馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災的淹水高度。（中央社資料照）

中央氣象署表示，颱風鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，10日至11日為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。花蓮縣消防局長吳兆遠說，針對馬太鞍溪堰塞湖影響區域，有降雨、堤防水位抬升及地震警戒共3項機制，依累積雨量、抬升水位狀況設有黃色警戒，啟動預防性撤離，紅色警戒是強制性撤離。

吳兆遠說，根據目前中央氣象署預測，花蓮受颱風影響時間約在11、12日，已和林業保育署花蓮分署聯繫，加強堰塞湖壩體及水位監控，也通知民政處、社會處做好疏散及安置準備。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午溢流致災，光復鄉淹水災情慘重，水深一度高達近1層樓，路上不少車輛泡水。（中央社／民眾提供）

吳兆遠表示，對於9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災的受災戶，也請公所加強宣導，告訴災民做好撤離準備，若達到撤離條件，務必尊重引導撤離到安全的收容地點。

光復鄉長林清水說，今天上午先跟村幹事、公所各課室主管開會，加強宣導可能的颱風災情，目前各村警報系統大致已完成，少部分較偏遠的，會請警車、垃圾清運車加強防颱宣導。林清水說，對於長輩聽力較差、看不懂細胞簡訊，村長會逐一到家戶解釋，提醒民眾做好防颱及撤離準備。

林清水說，針對全鄉堰塞湖保全戶已調查完成，待林業保育署花蓮分署針對這次颱風路徑劃定受影響範圍後，就可立即警戒啟動預防性或強制撤離，這次0923洪災淹水達1.5公尺的家戶，即便有2樓也列入強制撤離名單。他說，相關撤離路線、收容所都有規畫，颱風路徑預計9日比較明朗，10日就會召開相關整備會議，若有需要會向花蓮縣府或中央請求支援。