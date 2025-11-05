颱風鳳凰將生成 估11、12日北轉影響台灣 北東南部防豪雨

中央氣象署表示，明天起東北季風減弱，各地天氣多雲到晴，但東北部、東部及大台北地區仍有局部短暫雨；北部高溫逐漸回升，南部則維持30、31度左右。位於關島一帶的熱帶性低氣壓，預計將在今晚至明晨增強為颱風鳳凰，往西、朝菲律賓方向移動，過程中還會增強長胖，可能以中颱之姿登陸菲律賓，11日、12日將北轉，是影響台灣最明顯的2天，北部、東半部及南部防豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，位於關島一帶的熱帶性低氣壓，目前預估今夜至明晨將會增強為今年第26號颱風鳳凰，並持續朝菲律賓方向移動，過程中還會再增強長胖，預估接近菲律賓時，將是中颱強度，暴風半徑達300公里。

黃恩鴻進一步說明，準颱風鳳凰可能10日左右會登陸菲律賓，11日、12日將於巴士海峽北轉，是對台影響最大的2天；至於何時會發布颱風警報，則需待颱風生成後再確定。

此外，黃恩鴻說，依目前的路徑預估，11日、12日颱風外圍雲系可能與東北季風發生共伴效應，但降雨熱區仍需視颱風強度和大小、路徑而定，現在觀察大部分降雨可能落在台灣東北部海面。

黃恩鴻表示，明天起東北季風減弱，直到9日白天大致都是多雲到晴的天氣。明天東北部、東部及大台北地區仍有局部短暫雨；7日至9日白天僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻提到，隨著東北季風減弱，北部高溫跟著回升，預估周末白天北部高溫約28、29度，中南部維持30、31度左右。

黃恩鴻根據氣象資料指出，下一波東北季風將在9日晚間增強，預估持續一周，北部及東北部氣溫稍下降；9日晚間至10日迎風面水氣增加，北部及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，花東則須留意短暫陣雨；11日、12日預計將受颱風及其外圍環流影響，北部、東半部及南部易有局部大雨、不排除有豪雨發生，其他地區為局部短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，8日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海須留意長浪。