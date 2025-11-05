颱風鳳凰將生成 11、12日北東南部防豪雨

（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署表示，預估颱風鳳凰今夜至明晨生成，並逐漸往西朝菲律賓移動，過程中還會再增強長胖，可能會以中颱之姿登陸菲律賓，11、12日北轉，也是對台灣影響最明顯的2天，北部、東半部及南部防豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，位於關島一帶的熱帶性低氣壓，目前預估今夜至明晨將會增強成為今年第26號颱風鳳凰，並持續朝菲律賓方向移動，過程中還會再增強長胖，預估接近菲律賓時將是暴風半徑達300公里的中颱。

黃恩鴻進一步說明，準鳳凰可能10日左右會登陸菲律賓，11、12日將於巴士海峽北轉影響台灣，也是對台影響最大的2天；至於何時會發布颱風警報，則需要待颱風生成後再確定。

此外，黃恩鴻說，依目前的路徑預估，可能11、12日颱風外圍雲系與東北季風會發生共伴效應，但降雨熱區仍要視颱風之後的強度和大小、路徑而定，現在觀察可能會有大部分的雨是下在台灣東北部海面。

黃恩鴻表示，明天起東北季風減弱，一直到9日白天大致上都是多雲到晴的天氣。明天東北部、東部及大台北地區有局部短暫雨；7日至9日白天僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻提到，隨著東北季風減弱，北部高溫也跟著回升，預估週末白天北部高溫約攝氏28、29度，中南部仍維持30、31度左右。

黃恩鴻表示，下一波東北季風9日晚間增強，預估會持續一週，北部及東北部氣溫稍下降；9日晚至10日迎風面水氣增加，北部及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，花東則是短暫陣雨。

黃恩鴻說，11、12日預計將會受到颱風及其外圍環流影響，北部、半部、南部易有局部大雨、不排除有豪雨發生，其他地區為局部短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，8日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海要留意長浪。（編輯：林恕暉）1141105