颱風鳳凰影響 北海岸及台東山區防豪雨

（中央社台北12日電）中央氣象署今天晚間表示，因颱風鳳凰或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨。

此外，氣象署表示，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。（編輯：吳素柔）1141112