颱風鳳凰影響 屏東山區撤逾400人、東琉線再停航

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）颱風鳳凰來襲，屏東山區陸續撤離逾400人，往返離島小琉球的航線，原定11至12日停航，因海象不佳，船公司今天宣布13日再停航。屏東目前無重大災情。

依中央氣象署資料，今天中午11時許，颱風鳳凰中心位置在鵝鑾鼻的西方約140公里處，以每小時18轉31公里速度前進，中心預估傍晚從恆春半島登陸；屏南地區上午無雨、風漸強。

恆春半島蔡姓民眾告訴中央社記者，上午沒有下雨，漸漸感受到風力漸強，已經早早準備好蔬菜、肉類等，在家追劇防颱；東港鎮黃姓民眾說，上午起床發現沒什麼風雨，與先生出門買菜，中午陽光還有些微露，天氣算不錯，希望能平安度過颱風。

為保護山區民眾安全，屏東縣政府陸續進行預防性撤離，包含霧台鄉、三地門鄉、來義鄉、春日鄉及滿州鄉，共撤離497名民眾，其中244人安置，其餘依親。

另外，受到颱風鳳凰影響，往返屏東離島小琉球船公司，11日至12日停航，因為海象持續不佳，且浪高達2公尺，船公司宣布13日再停航1天，14日正常航行。（編輯：蕭博文）1141112