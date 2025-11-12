颱風鳳凰影響 1省道路段預警性封閉4處災阻

（中央社記者黃巧雯台北12日電）颱風鳳凰來襲，交通部公路局今天公布相關道路通阻訊息，截至上午10時止，除了1路段預警性封閉外，另有4處路段災阻，其中宜蘭縣蘇澳鎮台9線（軍人公墓至聖湖路段）估中午可通行。

中央氣象署表示，今天颱風鳳凰及其外圍環流影響，台灣東部及東南部地區有陣雨，南部地區有短暫陣雨，其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，金門為多雲，基隆北海岸、東部、東南部及南部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

公路局發布新聞稿公布相關道路通阻訊息，1處路段預警性封閉，即高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至大關山路段） 已於12日上午7時至下午5時實施預警性封閉。

災阻路段共4處，公路局指出，宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K至16K+900（蘇澳至東澳路段）勘災搶修中，開放通行時間另行公告。

公路局指出，宜蘭縣蘇澳鎮台9線102K+200至102K+900（軍人公墓至聖湖路段）水位已消退，清理淤泥中，預計今天中午12時可通行。

其他災阻路段還有花蓮縣光復鄉台9線228K+500至236K+500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程；台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500（向陽至利稻）150K+100、161K+000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

公路局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲，用路人在颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，若非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。（編輯：李亨山）1141112