颱風鳳凰影響 13日海運6航線58航次停航
（中央社記者黃巧雯台北12日電）受到颱風鳳凰影響，交通部航港局今天表示，預估明天海運包括基隆-馬祖、東港-小琉球、鹽埔-小琉球等6航線，共計58航次停航。
中央氣象署今天傍晚持續發布鳳凰海上陸上颱風警報，隨著颱風持續減弱、縮水，陸警範圍也縮減為南高屏、台東等地，且鳳凰有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。
航港局通報，預估明天有6航線共計58航次停航，包括基隆-馬祖全部停航、馬祖福澳-福州琅岐部分停航、北竿白沙-福州黃岐部分停航。
其他還包括東港-小琉球全部停航、鹽埔-小琉球全部停航、富岡-綠島部分停航。
航港局並呼籲，民眾在颱風期間不要前往離島旅遊，若有需要返台旅客，應善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
另外，交通部民航局表示，截至今天晚間6時，經統計，國內線取消210架次，國際暨兩岸航線取消64架次、延誤6架次。（編輯：吳素柔）1141112
