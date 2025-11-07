颱風鳳凰恐以中颱之姿襲台 氣象粉專：搭上東北季風「天氣肯定是爛」

颱風「鳳凰」將在下周北轉接近台灣，氣象署表示，雖然颱風在經過菲律賓後將遭到破壞、強度減弱，但預估還能維持中度颱風，對台灣的影響仍不容小覷。氣象粉專也示警，颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定爛。

經菲律賓後北轉 鳳凰仍可能為中颱

中央氣象署預報員曾昭誠表示，預計下週二（11日）前後，是影響台灣最明顯的時候，但風浪可能會在週日（9日）就開始增強，下週一（10日）開始迎風面受到東北季風影響，北部、東北部降雨就會變得明顯，周一至周三全國都有降雨的機會。

廣告 廣告

曾昭誠指出，鳳凰在往菲律賓移動的過程中將持續增強，在觸陸菲律賓時可能會增強為強烈颱風，暴風半徑擴大到320公里，但是經過菲律賓後，颱風受到破壞加上南海海溫條件沒那麼好，強度會稍微減弱，但整體強度仍會維持中度颱風，暴風半徑大概280公里，對台灣影響仍不容小覷。

他接著表示，鳳凰颱風有登陸台灣的機會，不過北轉的不確定性仍相當大，可能往台灣海峽通過甚至直接到廣東、福建，北轉的時間點將在10日、11日。

氣象署表示，最快10日發布海上警報，陸上警報則可能會在11日發布，而11日、12日將受颱風影響，雨勢最大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（7日）分享鳳凰颱風的衛星雲圖直呼，「真的很巨巨！」該粉專也在Threads指出，颱風幾乎一定北轉，下周二到下周三離台灣最近，但颱風開始北轉那一路，一定會逐漸減弱，不過是和時間賽跑，減弱程度不夠的話，有可能是中颱等級直接撞進來，北部、東部不會沒事，颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是爛。

把握周末好天氣 9日晚間迎風面有雨

至於周末，各地天氣仍屬穩定。週六（8日）各地大多為晴到多雲的天氣，9日晚間起，受東北季風增強影響，迎風面的桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島降雨機率會愈晚愈高。

在風浪方面，自8日晚間起，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海易有長浪。週日起沿海風力將逐漸增強。氣象單位特別呼籲漁民與養殖業者，近海風浪週日起將轉強，務必提前做好船隻加固、清疏排水設施等最高規格的防範措施。