颱風鳳凰恐北轉 吳德榮：防狂風暴雨襲台

（中央社記者黃巧雯台北7日電）氣象專家吳德榮今天表示，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峰，在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱趨勢，但在侵襲期間仍須留意有暴風及大量降雨的威脅。

根據中央氣象署網站，輕度颱風鳳凰今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2270公里處，以每小時21轉26公里速度，向西北西轉西進行，中心附近最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，7級風暴風半徑150公里，有增強為中度颱風趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。

吳德榮提到，各別模擬路徑則顯示，鳳凰北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，不確定性擴大。

吳德榮指出，最新美國（GEFS）模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導引，甚至轉往西南遠離。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峰（強烈颱風），將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢，但在侵襲期間，仍有暴風及大量降雨的威脅，絕不可小覷。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至9日東北季風減弱、水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率，而冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，為白天偏熱（各地區最高氣溫皆達攝氏30度以上）、早晚涼的天氣。

吳德榮表示，10日鳳凰外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大，而11、12日各地慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，風雨的分布、模式仍在調整，需持續密切觀察，13日白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

另外，吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今天凌晨颱風海鷗已過越南中部，向西北西前進，水氣截斷、快速減弱中。（編輯：方沛清）1141107