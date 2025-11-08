颱風鳳凰恐增為強颱 最快周一發海警 周二發陸警 中部登陸機會高
颱風環流暨東北季風共伴效應 大台北、花蓮防豪雨
中央氣象署觀測颱風鳳凰最新動態指出，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5 度，以每小時35公里速度，向西進行。氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快周一（10日）將發布海上颱風警報、周二（11日）發布陸上颱風警報，路徑若不變，周三晚間到周四清晨，中部以北登陸機會高。
氣象署預報員張竣堯向媒體表示，張竣堯說，目前預估鳳凰不排除有機會增強到強烈颱風，但經過呂宋島後，強度將會減弱，加上北轉期間的海氣條件不佳，強度會持續減弱，接近台灣時將是輕度颱風或中度颱風。
颱風鳳凰預估周三（12日）及周四（13日）接近台灣，周三晚間到周四清晨將登陸中部以北，若路徑上沒有太大變化，預計最快10日白天將會發布海上颱風警報，11日發布陸上颱風警報。
根據氣象署資料分析，全台及外島共12縣市的颱風暴風圈侵襲機率超過50%，包含台中、南投、台東、彰雲嘉地區、南高屏和澎湖、金門，都可能被暴風圈籠罩。
張竣堯指出，明天（9日）各地多雲到晴，在大台北山區、基隆北海岸跟東半部有零星短暫雨，下午受到東北季風增強影響，在大台北、東北部有短暫陣雨。
張竣堯說，周一（10日）起受到颱風鳳凰的外圍環流跟東北季風影響，在雨勢上將有共伴效應，基隆北海岸、大台北跟恆春半島有大雨或豪雨機率，雨勢較大的區域將會出現大台北跟花蓮山區，有豪雨等級以上降雨。
張竣堯指出，周三（12日）開始受到颱風鳳凰跟東北季風影響，但由於隨著鳳凰移動，共伴區域會稍微離開北部，因此北部雨勢會稍微緩和，中南部雖然受到鳳凰影響，雨勢較大，但因強度預估會減弱，因此雨勢上不會比10日到11日大。
另外，溫度方面，張竣堯說，明天白天溫暖，仍有攝氏30度到33度，未來一周受到東北季風影響，整周偏濕涼，溫度落在21度到26度左右。
（責任主編：莊儱宇）
