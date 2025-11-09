颱風鳳凰恐帶致災豪雨 花蓮光復鄉研議撤離5500多人

颱風鳳凰11日將逐漸接近台灣，中央氣象署預估，花蓮恐出現豪雨等級以上降雨。受馬太鞍溪堰塞湖威脅的光復鄉鄉長林清水表示，今天與相關單位研議撤離計畫，這次保全戶撤離方式包含收容、依親及垂直避難，共約5500多人，其中約有1400多人需至收容處所，目前規畫7處收容所，明天上午將開始布置，一旦發布紅色警戒就會全面撤離。

颱風鳳凰11日將接近台灣，受馬太鞍溪堰塞湖威脅的光復鄉鄉長林清水9日表示，這次保全戶撤離方式包含收容、依親及垂直避難，共約5500多人，其中約有1400多人需至收容處所，目前規畫7處收容所。圖為遠眺馬太鞍溪。（中央社）

「保全戶」是指農業部農村發展及水土保持署在土石流潛勢溪流劃定範圍內，經列管的民眾、建物及設施等。當發布土石流紅色警戒時，保全戶是優先疏散、避難的對象，以降低災害損失。

廣告 廣告

光復鄉公所今天下午與村長、鳳林警分局光復所、富田所、消防分隊、衛生所、自來水公司、台電公司及縣府民政處、社會處、後備指揮部等單位，共同研議撤離避難收容計畫。

林清水表示，會議決議明天上午開始布置7個收容所，只要紅色警戒發布就會全面撤離，經調查，共有1420人需要到收容處所。這次的撤離方式包含收容所、依親與垂直避難，不過，上次淹水高度超過1.5公尺的家戶不能選擇垂直避難，一定要疏散撤離。

林清水指出，這次規畫的收容處所包括「太巴塱部落之心」、光復國小、馬太鞍教會、大進國小、富田教會、西富國小及富源國中等7處。廣播系統建置大部分已完成，部分偏遠區域須由警車、垃圾車及村鄰長協助通知。

這次撤離人數最多的大同村長邱金仲說，0923洪災大同村內家戶幾乎都淹水，村子人口數約1100多人，初估需要住進收容所約有500多人，今天晚上會與14名鄰長開會，確認明天的撤離流程。

農業部林業及自然保育署花蓮分署推估，受影響的鄉鎮村里包括光復鄉（大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村）、鳳林鎮（長橋里、大榮里、山興里）、萬榮鄉（明利村）及下游的河川及公路管理單位。

花蓮縣政府表示，依目前林保署劃設的警戒範圍，估計涵蓋2720個門牌，正在清查戶籍資料，明天中午確認優先撤離名冊，包括重病、行動不便、獨居、弱勢、長照患者等。一旦發布紅色警戒，警戒範圍內的居民都將強制撤離，鄉公所已申請12輛軍用卡車協助。