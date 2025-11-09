颱風鳳凰恐直撲台灣！粉專警告「3大風雨高峰」網哀號一片

生活中心／張予柔報導



隨著颱風「鳳凰」快速靠近台灣，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，颱風直接影響甚至登陸台灣的機率相當高，民眾應及早做好防颱準備。粉專指出，鳳凰未來幾天可能造成各地明顯風雨影響，其中基宜花東、新北東側及雙北山區將面臨連續三天的劇烈降雨，大台北地區週二（11）將有大雨，中部、南部、澎湖及金門則需防強風。









氣象粉專表示，12日颱風的暴風圈將接觸台灣南部陸地，夜晚延伸至中、南部地區。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書表示，鳳凰在過去六小時持續快速移動，並增強至中度颱風上限，預計今（9）日下午即將成為今年第5個強烈颱風。若颱風路徑未有重大變化，氣象專家預測週三（12）上午暴風圈將接觸台灣南部陸地，夜晚延伸至中、南部地區，並可能在週三深夜至週四凌晨間於彰化至台南登陸，隨後迅速撞上中央山脈並逐漸減弱。





粉專小編指出，颱風確切登陸位置的關鍵在於「颱風北轉的角度」。（圖／翻攝中央自氣象署官網）

粉專小編表示，颱風的確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於「颱風北轉的角度」：若北轉角度較小，鳳凰可能穿越台灣海峽；若北轉角度較大，則從苗栗至屏東都可能進入颱風中心影響範圍。此外，颱風靠近台灣時雖有可能逐步減弱，但各地降雨與風力仍將因颱風整合速度及接近台灣的強度而有所不同，因此週一至週三（10—12日）每一步都是關鍵。

「鳳凰」颱風體型龐大，粉專提醒大家要提前檢查居家防颱措施。（圖／翻攝中央自氣象署官網）

因颱風體型龐大，粉專特別提醒民眾不要掉以輕心，應提前檢查居家防颱措施，避免僥倖心理。各地民眾在社群媒體留言表示擔憂，也呼籲大家注意安全，網友紛紛祈禱「天佑台灣」、「澎湖的風力加上東北季風應該很可觀」、「以過往的經驗，路徑似乎都比預估的更往南偏」。





