颱風鳳凰持續減弱 雲林及澎湖脫離陸上警報
（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部中央氣象署今天表示，颱風鳳凰持續減弱，暴風圈縮小，雲林及澎湖已經脫離陸上颱風警報的範圍，預計鳳凰會持續減弱，不排除會比預期早減弱為熱帶性低氣壓。
根據氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午8時的中心位置在北緯21.5度，東經119.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約160公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，近中心最大風速為每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，7級風暴風半徑為150公里。
氣象署指出，根據最新資料，鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈也縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。
氣象署預報員朱美霖在記者會中表示，由於鳳凰強度減弱，暴風圈縮小，因此雲林及澎湖已經脫離陸上颱風警報的範圍之內，未來預測鳳凰將持續往東北方向移動，在晚間登陸恆春半島，但鳳凰強度有持續減弱的趨勢，不排除會提早減弱為熱帶性低氣壓。
朱美霖說，從衛星雲圖上來看，鳳凰目前有高低層分離現象，低層環流中心明顯，但旺盛對流在西北邊這一側，結構明顯較差。
朱美霖表示，在未來降雨趨勢方面，今天白天花東還是降雨熱區，隨著鳳凰移動仍會有間歇性降雨，中南部隨著鳳凰接近，降雨也有增多趨勢，晚間花東雨勢減緩，但北部東北部因風向改變雨勢增多，中南部雨勢則要視鳳凰的強度而定。
朱美霖指出，13日白天到晚間北部及宜蘭仍有降雨趨勢，其他地區則是多雲到晴，沿海仍有9到11級強陣風。
朱美霖說，週末東北季風減弱，雨勢減緩，迎風面仍有陣雨，17日及18日受到東北季風影響，迎風面降雨增加，且有明顯冷空氣南下，各地溫度下降。（編輯：管中維）1141112
