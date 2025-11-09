颱風鳳凰接近防豪雨 林保署：若3條件同時發生 花蓮恐新生大型堰塞湖

颱風鳳凰逐漸接近，中央氣象署指出，颱風外圍環流與東北風共伴效應，花蓮恐出現豪雨等級以上降雨。林保署今天表示，經專業團隊推估，若三個情境同時發生，包含颱風帶來降雨量達800毫米、馬太鞍溪堰塞湖150萬噸水量潰決、以及邊坡土石崩塌阻塞，可能會形成蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖。

颱風鳳凰持續逼近，林業及自然保育署推估，若800毫米降雨量加上花蓮馬太鞍溪堰塞湖（圖）150萬噸水量潰決、以及邊坡土石崩塌阻塞，三個情境若同時發生，可能會形成蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）

中央氣象署預估，最快明天下半天將發布颱風鳳凰海上警報，明天和11日東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，大台北及宜花地區慎防豪雨等級以上降雨。

林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，馬太鞍溪堰塞湖今天監測顯示，水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為148.9萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.5公尺，蓄水量降至溢流前的1.6%。

堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩（6度），無潰決跡象；溢流口左岸還有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9月25日至11月9日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。

林保署花蓮分署表示，依據「馬太鞍溪堰塞湖溢流警戒發布、避難、解除機制表」，以及中央氣象署今天上午發布的定量降水預報顯示，未來24小時及48小時預估累積降雨量分別為4.7毫米與281.9毫米，已達黃色警戒發布標準，也就是未來48小時預估累積降雨量200毫米。

花蓮分署今天上午9時發布黃色警戒緊急通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位，及早進行預防性疏散撤離收容等避難前置作業，並請花蓮縣政府督導確認整備狀況。林保署並同步發送災防告警CBS（災防告警細胞廣播服務）簡訊，提醒馬太鞍溪下游民眾配合政府疏散撤離避難指令。

林保署指出，依據目前水利署加高堤防及疏濬後的馬太鞍溪下游河道地形，由專業團隊假設以下幾項極端情境同時發生，模擬推估可能的影響範圍。

假設此次颱風帶來800毫米降雨量，加上原堰塞湖150萬噸一次性潰決，及溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，導致形成蓄水量1500萬噸的之新生大型堰塞湖，且又一次性潰決等幾項極端情況，若同時發生，模擬計算後將產生4500cms（每秒立方公尺）之最大洪峰流量。

經陽交大與台大團隊共同確認，依此洪峰流量，以較保守的參數推估出可能的影響範圍，並已提供地方政府規畫疏散撤離作業。