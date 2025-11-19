颱風鳳凰救助方案出爐 蘇澳鎮長盼再提高額度

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）行政院核定颱風鳳凰新救助方案，在住戶淹水及死亡方面都提高救助金額。蘇澳鎮長李明哲今天說，蘇澳災情慘重，救助金額仍無法彌補受災戶損失，盼再提高補助額度，並放寬認定標準，協助災民災後重建。

颱風鳳凰11日挾帶豪雨重創蘇澳，造成多處淹水災情。所幸隔天一早，多處積水已消退，蘇澳鎮公所估計約有3200戶受災。

行政院長卓榮泰臉書（Facebook）粉絲專頁昨晚公布颱風鳳凰救助方案，為使民眾加速恢復家園，針對這次颱風災害，行政院就住戶淹水救助及死亡救助都提高救助金額。

救助方案中提及，淹水30公分以上、未滿50公分，救助新台幣1萬元。淹水50公分以上、未滿100公分，救助2萬元，有財損再加3萬，總計最高5萬元。淹水100公分以上，救助2萬元，有財損再加8萬元，總計最高10萬元。淹水及財損由鄉鎮市公所核實認定。此外，中央的死亡救助金也提高至100萬元。

對於行政院提高救助金額，蘇澳災民持不同看法。有人認為，政府這次有確實協助災民重建，減少經濟損失；但有蘇澳居民表示，重建家園時許多受損的家具財產都已清理丟棄，要提出證明有困難。

李明哲今天受訪時指出，行政院新版救助方案，金額雖有提高，還是無法彌補災民重大損失，蘇澳許多住戶在2010年就遇上梅姬颱風水災，現在又遭逢鳳凰颱風大淹水，15年遇上2次嚴重水患，損失慘重，蘇澳鎮公所將透過立委繼續向中央爭取提高金額補助。

媒體詢問，淹水高度認定是否會產生爭議？李明哲說，蘇澳鎮里幹事日前下鄉勘查時，災民在清理家園時已拆除家中淹水的裝潢陳設，尤其淹水30公分到50公分級距，經常面臨受災戶質疑，希望中央放寬認定標準，以利落實救助的美意。

李明哲說，鎮公所日前成立鳳凰颱風水災捐款帳戶，至今募到260多萬元，其中最大筆是南方澳進安宮捐助的200萬元，懇請企業界及善心人士慷慨解囊，幫助受災戶開啟重建之路。（編輯：張銘坤）1141119