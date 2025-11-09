颱風鳳凰明起外圍環流接近防致災雨 暴風圈侵襲率台南巿及澎湖縣破9成

氣象專家吳德榮表示，颱風鳳凰預估今晚以強颱之姿登陸呂宋島，北轉接近台灣過程中持續減弱，周二及周三（11、12日）在鳳凰與東北季風「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢。今天（9日）為「風雨前的寧靜」，各地為晴朗、白天熱早晚涼天氣。中央氣象署發布「120小時颱風暴風圈侵襲機率」，台南巿及澎湖縣機率破9成。

中央氣象署指出，今天各地大多為多雲到晴天氣，中南部高溫可達攝氏30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度；但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大。

氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里海面上，向西北西前進，預測明天（10日）會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣趨勢，周一、周二（11日）將受颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生機率；周三（12日）前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於周三時增大。由於此颱風北轉接近台灣時，路徑及強度仍有不確定性，具體影響程度及區域，仍須視後續颱風路徑及強度而定，應多留意氣象署最新預報。

據氣象署今天發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示：

澎湖縣、台南市高達91%；

台中市、高雄市、苗栗縣、南投、雲林、嘉義縣市、屏東縣侵襲機率82-89%；

雙北、基隆、宜蘭、桃園、新竹縣市、恆春、台東、花蓮及綠島遭侵襲機率也達70-79%以上。

據氣象署9日發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，台南巿及澎湖縣機率破9成。（圖／中央氣象署）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲系集模式模擬與顯示，颱風鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。

吳德榮進一步說明，各別模擬路徑則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣逸入，致使強度減弱（這也是11月少有強颱直接侵襲台灣原因）；正因為各別模擬強度減弱速度有差異，模擬路徑也更加分散，故颱風環流所伴隨「強風、豪雨」有很大「不確定性」。

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度也逐漸減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具威脅，應防範。

11月9日早上9時衛星雲圖顯示颱風鳳凰在台灣鵝鑾鼻東南方約 1000 公里的海面上，因所處環境有利發展，此颱風強度將持續增強且暴風圈擴大，預計今晚將以強烈颱風登陸呂宋島。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天為「風雨前的寧靜」，各地為晴朗、白天熱早晚涼天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨機率。明天鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部降雨逐漸增大，高屏及各地山區也轉有降雨機率；周二及周三（11、12日）鳳凰「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢。

吳德榮說，減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」威脅，模式調整中，須持續觀察；周四（13日）鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉；周五及周六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

