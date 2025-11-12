颱風鳳凰晚間19：40登陸恆春 「南、東部」防強風豪雨
第26號颱風「鳳凰」已於今（12）晚19時40分左右，登陸屏東縣恆春鎮。中央氣象署表示，「鳳凰」目前仍為輕度颱風。受到颱風外圍環流及對流雲系影響，南部、東部及東南部沿海地區出現強風豪雨，提醒民眾持續關注最新氣象資訊，並加強防颱整備，嚴防強風、豪雨及土石流等災害發生。
責任編輯／蔡尚晉
