颱風鳳凰暴風侵襲北市機率77％ 是否放颱風假？ 蔣萬安指示及早評估

颱風鳳凰逼近加上東北季風雙重影響，台北市提早應變作業。台北市長蔣萬安今天主持「鳳凰颱風整備會議」，指示市府各局處全面啟動防颱整備與應變作業，確保市民安全。由於颱風鳳凰侵襲台北市機率達77%，明天（11日）是否會停班課受關注。蔣萬安表示，目前颱風鳳凰轉向角度、路徑、速度都不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，做好萬全準備，持續料敵從寬、禦敵從嚴，並指示人事處及教育局依標準作業流程及早評估是否需調整上班上課。

台北市長蔣萬安（圖）10日表示，目前颱風鳳凰轉向角度、路徑、速度都不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，做好萬全準備，持續料敵從寬、禦敵從嚴，並指示人事處及教育局依標準作業流程及早評估是否需調整上班上課。（中央社資料照）

廣告 廣告

中央氣象署氣象報告台北市自今天（10日）起至13日山區將出現持續性降雨，陣風預估達10至12級；市區則可能出現大雨，陣風達7至8級。蔣萬安上午在整備會議聽取氣象團隊及各局處簡報後，要求工務局、水利處及公園處應全面檢視抽水站試俥操作、防汛設施巡檢及移動式抽水機維護狀況，確保防汛能量正常運作。同時，應加強市區行道樹、公園及校園樹木的修剪與加固，防範強風豪雨造成災害。

蔣萬安指出，此次降雨以山區為主，大地工程處須強化邊坡巡查與土石流潛勢區警戒，提前盤點老舊聚落與高風險邊坡，必要時預防性疏散撤離民眾。另針對「1020豪雨事件」文山區景華街及景興路邊坡區域，要加強邊坡穩固及即時降雨監測，必要時請區公所針對災害影響區域住戶進行疏散撤離。

蔣萬安強調，隨著颱風逐漸靠近，市區風勢將持續增強。各單位應加強防災宣導，提醒民眾避免前往山區、河邊及海邊活動，並提高警覺，做好防颱準備。而針對施工安全，蔣萬安要求都發局、工務局及勞動局督導各建築與施工工地廠商，確實加固圍籬、帆布、吊塔、廣告牌等設施，必要時提前拆除，防止強風造成意外。

蔣萬安在會中並指示人事處、教育局、水利處及交通局，應依標準作業流程提前研判是否需調整上班上課、開啟疏散門或進行市區紅黃線車輛移置等措施，並與鄰近縣市保持密切聯繫，及早評估、及早發布相關訊息。

蔣萬安特別提到，過去颱風梅姬曾造成百齡、和平公園等地區汽機車泡水情形，交通局應密切掌握風雨動態，提早進行防範。

蔣萬安最後表示，目前鳳凰颱風路徑與轉向仍具高度不確定性，災害防救辦公室必須持續與臺大氣象團隊保持密切聯繫，隨時掌握颱風動態及風雨變化，並即時提供各防救災單位決策參考。他強調：「各單位務必立即進入整備狀態，嚴陣以待，全力守護市民安全。」

媒體追問，台北市在120小時颱風暴風侵襲機率達77%，今晚是否會宣布明天停班課？蔣萬安回應，目前了解鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但轉向的角度、路徑、速度都不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊，一定會做好萬全準備，持續料敵從寬、禦敵從嚴。