颱風鳳凰暴風圈侵襲率14縣市超過80% 愈晚雨愈大 最快下午發海警
颱風鳳凰即將北轉吹向台灣，過程會維持中颱強度，中央氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」14個縣市超過80%。氣象署表示，今、明（10及11日）兩天因颱風鳳凰及東北季風共伴，愈晚雨愈大，大台北、宜花地區會有豪雨以上的降雨；鳳凰周三（12日）可能會通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨；最快今天下半天發布海警、明天上半天陸警。
氣象署預報員朱美霖上午在天氣說明會中表示，颱風鳳凰中心已經進入南海，接著北轉的過程會維持中颱強度，到台灣西南方海面，因為環境不適合發展將減弱為輕颱。氣象署預計下午至傍晚會發布颱風鳳凰海上颱風警報、明天上半天發布陸上颱風警報。
朱美霖說，12日白天至晚間接近台灣西南方海域，12日至13日通過台灣，但颱風強度逐漸減弱，可能以輕颱強度通過，在通過台灣到東北方海面時可能就會減弱為熱帶性低氣壓。但北轉的角度、路徑還是有不確定性，後續仍需要再觀察。
根據氣象署發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，總計14個縣市超過80%，分別是苗栗縣81%、台中市86%、彰化縣86%、南投縣90%、雲林縣91%、嘉義市93%、嘉義縣93%、台南市95%、高雄市91%、屏東縣90%、宜蘭縣83%、花蓮縣87%、台東縣81%、澎湖縣87%。雙北、基隆巿、新竹縣巿76至78%。
中央氣象署上午發布大雨特報指出，颱風外圍環流及東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。大雨特報警戒範圍包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。
朱美霖指出，今天東北季風及颱風外圍環流共伴效應，降雨愈晚愈明顯，白天基隆北海岸、大台北山區、宜花地區局部大雨發生；今晚至明天雨勢再加劇，大台北、宜花地區防局部豪雨。周三隨著颱風逐漸接近、通過，降雨熱區為中南部、花東地區，易有局部大雨或豪雨，北台灣為短暫陣雨；周四颱風或熱帶性低氣壓已經在台灣東北部海面，但仍有殘餘水氣，中部以北、宜蘭仍有持續雨勢，北部留意較大雨勢。
朱美霖提到，周五至周日（14至16日）主要受東北季風影響，水氣減少，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
朱美霖提醒，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有8級以上的強風，其中苗栗至彰化、恆春半島及澎湖可能有11級以上強陣風發生；另外台灣附近各海域浪高約3至5公尺，其中西南海域浪高可能達6、7公尺。
