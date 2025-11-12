颱風鳳凰暴風圈觸陸 宜蘭昨起累積雨量達805毫米

氣象署12日上午8時40分持續針對颱風鳳凰發布海上及陸上警報，陸警範圍包含嘉義以南、南投及花東地區。

氣象署說明，颱風暴風圈已於12日清晨進入台灣南部陸地，但路徑可能再往南修，預估今日晚間登陸恆春半島南端，並持續往東北方移動、最後從台東附近出海。

氣象署指出，鳳凰颱風的7級風暴風半徑，已從原先的180公里縮小為150公里，且未來有持續減弱趨勢，有機會轉為熱帶性低氣壓。

在降雨方面，根據氣象署統計，到今日上午8時止，宜蘭縣過去一天累積雨量高達805毫米，新北市則有554毫米，台北市及基隆市也累積超過300毫米雨量。今日清晨花東雨勢又增大，因此氣象署持續對基隆北海岸、大台北山區和宜蘭發布豪雨特報。

氣象署表示，花東地區今日白天仍是降雨熱區，直到晚間雨勢才會減緩，北宜一帶則會有間歇性降雨；北部、東北部雨勢則將隨風向轉為東北風而增強。至於中南部及澎湖，隨著颱風環流逐漸接近，降雨也會有稍微增多的趨勢。

至於明（13）日隨著颱風鳳凰逐漸遠離台灣，北部及宜蘭仍會持續降雨，但其他各地天氣將轉為多雲到晴；週末東北季風減弱後，全台降雨都會較為減緩，不過迎風面仍會有斷斷續續的陣雨。

