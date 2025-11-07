颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警

颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。

根據氣象署網站，輕度颱風鳳凰中心氣壓975百帕，今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻南東方2190公里海面上，以每小時25轉31公里速度，向西進行。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，颱風鳳凰目前還在菲律賓東方海面，距離台灣還有一段距離，可能會在下午增強為中度颱風，周末有機會增強為強烈颱風。他說，鳳凰在通過菲律賓後，因海溫及大氣環境轉差，可能在強度及暴風範圍會開始減弱。

曾昭誠表示，預測鳳凰11日來到南海，有往北轉趨勢，但北轉角度，目前各國模式仍有些分歧，還不確定是否會登陸台灣？也有可能走台灣海峽，或是更西的路徑。

預計鳳凰12日、13日這兩天最接近台灣、影響最大，發布海警時間點可能是10日，且可能11日發布陸警。

曾昭誠表示，11日北部、東半部、恆春半島、南部山區將有持續廣泛陣雨，且可能有大雨或豪雨，其他地方也有雨。

12日颱風可能會開始接近到台灣南端或者是台灣海峽，因此中南部、花東會有較持續廣泛的陣雨，且有大雨或豪雨發生的機會，至於東北風迎風面的北部、東半部、東北部地區，預計轉為有短暫陣雨。

曾昭誠表示，預計13日鳳凰可能已到達台灣的東方海面，受東北季風影響，北部、宜蘭與恆春半島有短暫陣雨，其他地方也有下雨機率。

（責任主編：莊儱宇）