颱風鳳凰最快下午發布海警 北部、東部晚間降雨還會增強

颱風鳳凰還沒來，不過受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、東半部已出現降雨，氣象署表示，迎風面北部、東半部地區會有顯著的雨勢，預估與是在晚間到明（11日）還會進一步增強。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風中心已經進入南海，預估北轉將在週三（12日）晚間至週四（13日）清晨通過台灣，最快今天下半天發布海警，明天上半天發布陸警。

朱美霖指出，鳳凰颱風中心已經進入南海，由於越偏北，海氣條件較不適合颱風發展，接近台灣時約是輕度颱風。

今明嚴防共伴效應豪雨

雨勢趨勢部分，至13日受到鳳凰颱風的外圍環流或颱風本身影響，以及東北季風的交互作用，迎風面北部東半部地區會有顯著的雨勢，中南部及花東一帶也會隨著颱風逐漸接近，會出現局部的大雨或是豪雨情形。

目前基隆北海岸、宜蘭、花蓮沿海部分累積雨量達70毫米有機會達到大雨、豪雨等級。朱美霖表示，今明兩天大台北地區、東半部、恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，今天晚間到明天整天大台北、宜蘭、花蓮有局部豪雨，提醒民眾注意。

朱美霖表示，從系集模式預報路徑分佈來看，雖然大部份都以北轉為主，但部分北轉角度較大，也有可能在接近過程中減弱或是沒有這麼接近，在通過台灣部分，也有部分預測已經減弱為熱帶性低氣壓，後續仍需要再觀察。