颱風鳳凰最快今晚生成 氣象專家：有機會增強中颱或強颱 路徑偏近東部及外海

中央氣象署颱風消息指出，關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29今天8時的中心位置在北緯 9.0 度，東經 145.0 度，以每小時12公里速度，向西北西進行。台灣整合防災工程技術顧問總監賈新興分析認為TD29最快今晚到明天（5日）有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的機率，預估往菲律賓呂宋島前進，需特別關注其後續移動趨勢。

（圖取自中央氣象署網站）

台灣大學大氣科學博士林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」指出，TD29不只將會發展為颱風外，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間。「從系集模式模擬結果，也有部分路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」發文也提到，最新歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬顯示，TD29的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表不確定性很大，各國模擬皆還在調整中。

另外，有關中颱「海鷗」的動態，吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風海鷗在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨登陸越南，民眾出國有相關行程應注意。